Düzce'de kafasına balon geçiren çocuk boğuldu

İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, M.A.G.'nin boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi.

10 yaşındaki M.A.G., ailesinin dışarıda olduğu sırada süs için kullanılan balonu kafasına geçirdi.

Düzce merkez Çamlıevler Mahallesi'nde M.A.G.'nin ailesi, bir hafta önce yapılan doğum günü kutlaması için evi balonlarla süsledi.

