Düzce'de kafasına balon geçiren çocuk boğuldu
Düzce'de bir hafta önce evlerinde doğum günü kutlaması için alınan balonları kafasına geçiren 10 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Eylül 2025 08:32, Son Güncelleme : 16 Eylül 2025 08:35
Düzce merkez Çamlıevler Mahallesi'nde M.A.G.'nin ailesi, bir hafta önce yapılan doğum günü kutlaması için evi balonlarla süsledi.
10 yaşındaki M.A.G., ailesinin dışarıda olduğu sırada süs için kullanılan balonu kafasına geçirdi.
Kafasına geçirdiği balonu çıkartamayarak nefessiz kalan M.A.G.'yi eve gelen ailesi hareketsiz şekilde buldu.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, M.A.G.'nin boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi.
M.A.G.'nin cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.