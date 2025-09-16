Isparta'da modifiye fuarında tepki çeken görüntülere soruşturma

Isparta'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen Motor ve Otomobil Sporları Modifiye Fuarı, hem kaydedilen uygunsuz görüntüler hem de çevrede oluşan gürültü nedeniyle tepkilere neden oldu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren modifiyeli ve güçlü ses sistemine sahip araçların çıkardığı yüksek ses, fuar alanının çevresinde yaşayan mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı.

Yaş sınırı bulunmayan fuara kadınlar, çocuklar ve aileler de katılırken fuar alanındaki minibüsün üzerine çıkan genç kızın yüksek sesli müzik eşliğinde dans ettiği anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

Başka bir görüntüde ise katılımcılardan birinin aracının bakımını elinde alkol şişesiyle yaptığı görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Isparta Valiliği, gelen tepkilerin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada,

"İlimizde geçen hafta sonu düzenlenen modifiye araç fuarı esnasında çekildiği tespit edilen ve sosyal medyaya yansıyan gayri ahlaki görüntülerle ilgili olarak adli makamlara yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan adli soruşturma devam etmektedir"

denildi.

Valilik, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirterek konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.