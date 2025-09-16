Elazığ'da minibüs ile otobüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi Ordu Evi Kavşağı'nda sabah saatlerinde korkutan bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. yönetimindeki minibüs, G.E. idaresindeki şehir içi yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada minibüste bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olay yerinde inceleme yaptı.