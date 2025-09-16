SGK, 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
'Ehliyetsiz evlilik' dönemi bitiyor! Evlilik öncesi eğitim zorunlu olacak

AK Parti, boşanmaların önüne geçmek ve aile kurumunu güçlendirmek için evlilik öncesi çiftlere "ehliyet" niteliğinde zorunlu eğitim vermeye hazırlanıyor. Psikolojik ve sosyolojik denetimleri içerecek sistemle, sorunlu evlilikler başlamadan önlenecek; evlilik sonrası da danışmanlık desteği devam edecek.

Haber Giriş : 16 Eylül 2025 09:30, Son Güncelleme : 16 Eylül 2025 09:40
AK Parti, artan boşanma oranlarının önüne geçmek ve aile yapısını güçlendirmek amacıyla evlilik öncesi yeni bir uygulamayı gündemine aldı.

Buna göre, evlenecek çiftlere nikah öncesinde zorunlu eğitim verilmesi planlanıyor. Sağlık kontrolü gibi, psikolojik ve sosyolojik açıdan da çiftlerin denetimden geçmesi hedefleniyor.

Yanlış evliliklerin önüne geçilecek

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; kurulacak danışmanlık mekanizması sayesinde, muhtemel problemler erken dönemde tespit edilecek ve yanlış evliliklerin önüne geçilecek.

Bu destek, evlilik sonrasında da devam ederek çiftlerin yaşadığı anlaşmazlıklara çözüm bulunmaya çalışılacak.

Boşanmanın kaçınılmaz olduğu durumlarda ise taraflara rehberlik edilmesi öngörülüyor.

"Güçlü aile yapısı için büyük bir adım"

Parti kaynakları, çiftlerin evlendikten sonra ortaya çıkabilecek sorunları ilişkilerini korumak amacıyla çoğu zaman gizlediğini belirtti.

Psikolojik rahatsızlıklar, şiddete meyil veya sosyoekonomik farklılıkların evliliğin ilerleyen dönemlerinde şiddetli geçimsizlik ve boşanmalara yol açabildiğini aktaran kaynaklar, "Evlilik öncesi psikososyal destek sistemi ile çiftlerin şeffaf ve dürüst olmaları sağlanabilir. Bu, güçlü aile yapısı için büyük bir adım olabilir" değerlendirmesini yaptı.

Çalıştay Erzurum'da yapılacak

Projeyi hızlandırmak amacıyla AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde cuma günü Erzurum'da "Aile İçi Dijital Eğitim ve Psikososyal Destek Çalıştayı" düzenlenecek.

Çalıştaya Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan uzman ve akademisyenler katılacak.


