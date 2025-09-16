İstanbul'da toplu taşımaya zam: Bazı ulaşım araçları muaf tutuldu! İşte o hatlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşım ücretlerine yüzde 30 oranında zam yaptı. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından işletilen "U" logolu metro hatlarında ve Marmaray'da bu artış uygulanmayacak.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bugüne kadar toplu ulaşım ücretlerinde belirleyici olan asgari ücret, enflasyon ve akaryakıt fiyatlarındaki değişim gibi unsurların göz ardı edildiğini belirtti.

"8 ayda ikinci zam" eleştirisi

Normal şartlarda yılda bir kez zam yapıldığını hatırlatan Özdemir, "CHP'li İBB yönetimi bu teamülleri de çiğnemiş durumdadır. 15 Ocak'ta 2025 yılı için geçerli olmak üzere yüzde 35 zam yapılmıştı. Şimdi aradan sadece 8 ay geçmişken, 15 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere yeni bir yüzde 30'luk zam geldi" ifadelerini kullandı.

Bu zamla birlikte "tam elektronik bilet" ücretinin 27 liradan 35 liraya yükseldiğini, Mavi Kart aylık abonman bedelinin ise 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya çıkarıldığını belirten Özdemir, hizmet kalitesinde herhangi bir iyileşme olmadığını söyledi.

"Marmaray'da zam yok"

Altı yılda toplu ulaşıma yüzde 1246 oranında zam yapıldığını kaydeden Özdemir, bu artışların matematiksel verilere veya ekonomik gerekçelere dayanmadığını savundu.

Özdemir, "İstanbullular bilsinler ki, bu zam Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın işlettiği hatlarda, yani 'U' logolu metrolarda ve Marmaray'da geçerli olmayacak. Özellikle yüzbinlerce vatandaşımızın kullandığı Marmaray'da bu zamdan etkilenmeyecekler" dedi.