Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon: Adliyeye sevk edildiler

Cumhuriyet Halk Partili Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturma sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında belediye başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında Mutlu'nun yardımcıları da var.

SUÇLAMALAR NELER?

Dosyada şüpheli olarak yer alan diğer isimlere irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak suçlamaları yöneltildi.

Cumartesi sabahı başlayan operasyon kapsamında harekete geçen polis, 72 konut ve iş yerinde arama yaptı.

Arama yapılan yerler arasında belediye binası da yer aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Operasyonda bu sabah yeni bir gelişme yaşandı.

Gözaltına alınan 48 kişi, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Başkan Mutlu ve gözaltındaki diğer isimlerin sorgusunun Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda yapılacağı öğrenildi.

CHP'Lİ 15 BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak 19 Mart tarihinde operasyon başlatılmıştı.

Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

O tarihten bu yana devam eden yolsuzluk operasyonları yapılıyor.

Şu ana kadar İstanbul'da 11 belediye başkanı tutuklandı.

Adana, Adıyaman ve Antalya gibi kentlere yönelik de operasyonlar olmuştu.

Yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmalar kapsamında ise yurt genelinde 15 belediye başkanı tutuklanmış durumda.