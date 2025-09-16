FETÖ operasyonunda polis ve öğretmenlerin bulunduğu 10 kişi gözaltında
Kocasının arabasına benzettiği araçtan kadın inince saldırdı.. Otomobil kapısı silah sayıldı

Edirne'de bir kadın, kocasının arabasını başka bir otomobille karıştırdı. Ön koltukta Hamiyet B'nin oturduğunu görünce dehşeti yaşattı. Hamiyet B. araçtan inerken şüpheli kadın kapıyı üzerine çarparak darbetti. İddianame hazırlanırken, otomobilin kapısı silah olarak kabul edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2025 09:51, Son Güncelleme : 16 Eylül 2025 10:07
Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi'nde eşi ve çocuğuyla market alışverişi yaptıktan sonra arabasını evinin önüne park eden Hamiyet B (40) arabadan inerken bir başka kadının saldırısına uğradı. Eşi ile çocuğunun gözü önünde darbedilen ve kanlar içinde kalan Hamiyet B, olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelisi diğer kadın da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli kadın emniyetteki ifadesinde şunları söyledi:

"ARABAYI EŞİMİN ARABASINA BENZETTİM"

"Arabayı eşimin arabasına benzettim ve araçtan kadın inince eşimin beni aldattığını düşündüm. Olayın ardından baktığımda kişinin benim eşim olmadığını arabanın da bizim arabamız olmadığını görünce özür diledim"

OTOMOBİL KAPISI SİLAH KABUL EDİLDİ

Darbedilen kadının suç duyurusunda bulunmasının ardından şüpheli kadın hakkında Cumhuriyet savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, otomobilin kapısının silah olarak kabul edilmesi dikkat çekti. Şüphelinin önümüzdeki günlerde yargılanması bekleniyor.

