Ankara'da Uzman Çavuşu Öldüren Bacanak İntihar Etti

Ankara 'da yaşanan trajik olayda, Jandarma Uzman Çavuş Emre Bozkurt (36), sabah saatlerinde evinden çıktığı sırada otomobilin içinden açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Olay, Sincan ilçesi 29 Ekim Mahallesi 'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Bozkurt'un olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bozkurt'un cansız bedeni, gerekli incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu 'na götürüldü.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net