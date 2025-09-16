KİT'lerin ve yönetim kurullarının hesap verebilirliği artırılacak

2026-2028 dönemini kapsayan OVP'ye göre, kamu işletmeciliğinde hesap verebilirliğin güçlendirilmesi, şeffaflığın artırılması, ticari hayatın gerektirdiği şekilde faaliyetlerin sürdürülmesi ile karlılık, etkinlik ve verimliliğinin daha yüksek düzeylere çıkarılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, kamu mali disiplinini güçlendirmek amacıyla farklı statülerde yer alan kamu işletmelerinin izlenmesi, KİT'lerin muhasebe sistemlerinin etkinliğinin artırılması ve mali yapılarının güçlendirilmesi sağlanacak.

KİT'lerin faaliyetleri makroekonomik, sektörel, sosyal politikalarla uyum içinde ve kamu maliyesinde sürdürülebilirliği destekleyen anlayışla etkin ve verimli şekilde sürdürülecek. KİT yönetişim reformuna yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek. KİT'lerde performansa dayalı ölçüm yöntemleri kullanılarak kamu işletmelerinin ve yönetim kurullarının hesap verebilirliği artırılacak.

Faaliyetleri nedeniyle sektörel, idari ve mali alanlarda birbirleriyle etkileşim içinde olan kamu işletmeleri arasında eşgüdümü sağlayacak mekanizmalar kurulacak ve kurumsal düzenlemeler hayata geçirilecek.

Söz konusu uygulamaların 2026'nın üçüncü çeyreğine kadar tamamlanması öngörülüyor.

Özel bütçeli idarelerin ödenek tavanları

Öte yandan, OVP ile özel bütçeli idarelerin 2026 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da belirlendi.

Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğüne 389 milyar 228 milyon 530 bin lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 233 milyar 37 milyon lira, Kentsel Dönüşüm Başkanlığına 111 milyar 125 milyon 662 bin lira, Orman Genel Müdürlüğüne 59 milyar 230 milyon 736 bin lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna 58 milyar 465 milyon 987 bin lira, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumuna 25 milyar 19 milyon 451 bin lira bütçe ödeneği ayrıldı.