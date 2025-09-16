Özel Hastanede 'Yanlış Kestiler' İddiası: Öğretmen Hayatını kaybetti

Ankara'da 23 yaşındaki kreş öğretmeni Kevser Çuhadar, safra kesesi ameliyatı için Özel bir Hastanede ameliyat oldu. İddialara göre, ameliyat sırasında bağırsağı kesilen Çuhadar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kadının geride iki aylık bebeği kalırken, ailesi hukuk mücadelesi başlattı. Kevser Çuhadar'ın ölmeden önceki son sözleri ise yürekleri dağladı. Ailesi, ameliyat sırasında yaşanan ihmallerin ölümde etkili olduğunu öne sürdü.

Ameliyat Sonrası Yaşananlar

Kevser Çuhadar'ın annesi Durhanim Çetinkaya, kızının ameliyat sonrası hızla kötüleştiğini ve doktorların durumu geç açıkladığını belirtti. Anne Çetinkaya, "Ameliyat olayım, bir an önce iyileşeyim, işime döneyim demişti. Hiçbir hastalığı yoktu, gayet sağlıklı gitmişti. Ameliyat oldu ama doktor bağırsağını kesmiş, bize söylemedi. Kızım birinci günü çok kötü oldu. Doktora dedim ben, kızım iyileşemiyor, iyi değil dedim. Gayet iyi dedi. Hemşirelere söyledim, her şey normal dedi. Tansiyonu düştü, ikiye düştü. Normal dediler, biz onu yükseltiriz dediler." ifadelerini kullandı.

Son Sözleri ve Ailenin İsyanı

Kevser Çuhadar'ın son sözlerinin "Ben ölüyor muyum?" olduğu öğrenildi. Annesi, doktorun ambulansla başka hastaneye sevk edilmesini geciktirdiğini ve kızının yolda hayatını kaybettiğini iddia etti. Ayrıca, hastanede yoğun bakım ve oksijen tüpünün olmadığını belirten baba Fatih Çetinkaya, "Kan yok. Kan verelim diyelim, bizim kanımızı almıyor. Bizimki de 0 pozitif. Kanların tahlilleri gerekiyor falan. Biz oradan kurtulmak için artık yalvarıyoruz adama. Diyoruz ki arkadaş bizi buradan gönder." dedi.

İKİ AYLIK BEBEĞİ ÖKSÜZ KALDI

Çuhadar'ın henüz bir senedir evli olduğu ve geride iki aylık bebeğinin kaldığı öğrenildi.

Ailenin Talepleri ve Hukuki Süreç

Aile, hastanede daha önce de benzer skandallar yaşandığını belirterek hastanenin kapatılmasını talep etti.

Otopsi yapılarak adli tıptan sonuç bekleniyor.

Aile, sorumlular hakkında hukuki süreç başlattı.

Hastanede Daha Önce Yaşanan Olaylar

Baba Fatih Çetinkaya, hastanede daha önce de benzer ihmallerin yaşandığını ve bir çocuğun diş çekimi sırasında yüksek dozda narkoz verilmesi sonucu hayatını kaybettiğini savundu. Aile, başka canların yanmaması için yetkililere çağrıda bulundu.