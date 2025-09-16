Erdoğan Duyurdu: TOKİ'den Yeni Sosyal Konut Projesi Geliyor
Erdoğan Duyurdu: TOKİ'den Yeni Sosyal Konut Projesi Geliyor
Özel Hastanede 'Yanlış Kestiler' İddiası: Öğretmen Hayatını kaybetti
Özel Hastanede 'Yanlış Kestiler' İddiası: Öğretmen Hayatını kaybetti
Diyarbakır'da son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce kilo ürün imha edildi
Diyarbakır'da son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce kilo ürün imha edildi
YDUS ek yerleştirme tercih işlemleri başladı
YDUS ek yerleştirme tercih işlemleri başladı
FETÖ operasyonunda polis ve öğretmenlerin bulunduğu 10 kişi gözaltında
FETÖ operasyonunda polis ve öğretmenlerin bulunduğu 10 kişi gözaltında
SGK, 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
SGK, 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
'Ehliyetsiz evlilik' dönemi bitiyor! Evlilik öncesi eğitim zorunlu olacak
'Ehliyetsiz evlilik' dönemi bitiyor! Evlilik öncesi eğitim zorunlu olacak
Borsa İstanbul'da 'manipülasyon' operasyonu: 14 gözaltı
Borsa İstanbul'da 'manipülasyon' operasyonu: 14 gözaltı
İzmir'de 2 polisimizi şehit etmişti! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı...
İzmir'de 2 polisimizi şehit etmişti! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı...
FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 8'i memur, 15 gözaltı kararı
FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 8'i memur, 15 gözaltı kararı
İl İl Hava Durumu: Serin ve Yağışlı Hava Geliyor
İl İl Hava Durumu: Serin ve Yağışlı Hava Geliyor
Çiftçi desteğe 'en az' enflasyon zammı istiyor
Çiftçi desteğe 'en az' enflasyon zammı istiyor
Antalya Aksu'da CHP'li belediye başkan yardımcıları istifa etti
Antalya Aksu'da CHP'li belediye başkan yardımcıları istifa etti
Mersin'de anne 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
Mersin'de anne 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
Yolcu midibüsü kayganlaşan yolda devrildi: 12 yaralı
Yolcu midibüsü kayganlaşan yolda devrildi: 12 yaralı
27 Mülki İdare Amiri Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltildi
27 Mülki İdare Amiri Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltildi
Düzce'de acı olay: Oynadığı balonu kafasına geçiren çocuk boğuldu
Düzce'de acı olay: Oynadığı balonu kafasına geçiren çocuk boğuldu
Giyim ve ayakkabıda indirimli satışlar rekor kırdı
Giyim ve ayakkabıda indirimli satışlar rekor kırdı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 tutuklama
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 tutuklama
THY 'Avrupa'nın En İyi Hava Yolu' şirketi seçildi
THY 'Avrupa'nın En İyi Hava Yolu' şirketi seçildi
Türk yükseköğretimine uluslararası övgü: Model ülke
Türk yükseköğretimine uluslararası övgü: Model ülke
Gelirler giderleri aştı! Bütçe ağustosta fazla verdi
Gelirler giderleri aştı! Bütçe ağustosta fazla verdi
Türkiye'nin kredi risk primi 6 ayın en düşük seviyesine indi
Türkiye'nin kredi risk primi 6 ayın en düşük seviyesine indi
Borsa İstanbul rekor artışla yeniden 11 bin puanın üzerinde
Borsa İstanbul rekor artışla yeniden 11 bin puanın üzerinde
Grand Kartal Otel yangını: 78 kişinin ölümüne ilişkin mütalaa açıklandı
Grand Kartal Otel yangını: 78 kişinin ölümüne ilişkin mütalaa açıklandı
Togg'un yeni modeline yoğun ilgi! Stoklar aynı gün bitti
Togg'un yeni modeline yoğun ilgi! Stoklar aynı gün bitti
Erdoğan: İsrail, haydutluğunu farklı bir boyuta taşıdı
Erdoğan: İsrail, haydutluğunu farklı bir boyuta taşıdı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam: Marmaray ve bakanlık hatları muaf
İstanbul'da toplu ulaşıma zam: Marmaray ve bakanlık hatları muaf
63 yıllık dava sonuçlandı: Arazi 17 mirasçıya paylaştırıldı
63 yıllık dava sonuçlandı: Arazi 17 mirasçıya paylaştırıldı
Satılık konut talebi iki yılın zirvesine çıktı
Satılık konut talebi iki yılın zirvesine çıktı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Özel Hastanede 'Yanlış Kestiler' İddiası: Öğretmen Hayatını kaybetti

23 yaşındaki öğretmen Kevser Çuhadar, Ankara'da geçirdiği safra kesesi ameliyatı sonrası hayatını kaybetti. Ailesi doktorun ihmali olduğunu öne sürerken, kesin ölüm nedeni için otopsi raporu bekleniyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2025 12:41, Son Güncelleme : 16 Eylül 2025 12:50
Yazdır
Özel Hastanede 'Yanlış Kestiler' İddiası: Öğretmen Hayatını kaybetti

Ankara'da 23 yaşındaki kreş öğretmeni Kevser Çuhadar, safra kesesi ameliyatı için Özel bir Hastanede ameliyat oldu. İddialara göre, ameliyat sırasında bağırsağı kesilen Çuhadar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kadının geride iki aylık bebeği kalırken, ailesi hukuk mücadelesi başlattı. Kevser Çuhadar'ın ölmeden önceki son sözleri ise yürekleri dağladı. Ailesi, ameliyat sırasında yaşanan ihmallerin ölümde etkili olduğunu öne sürdü.

Ameliyat Sonrası Yaşananlar

Kevser Çuhadar'ın annesi Durhanim Çetinkaya, kızının ameliyat sonrası hızla kötüleştiğini ve doktorların durumu geç açıkladığını belirtti. Anne Çetinkaya, "Ameliyat olayım, bir an önce iyileşeyim, işime döneyim demişti. Hiçbir hastalığı yoktu, gayet sağlıklı gitmişti. Ameliyat oldu ama doktor bağırsağını kesmiş, bize söylemedi. Kızım birinci günü çok kötü oldu. Doktora dedim ben, kızım iyileşemiyor, iyi değil dedim. Gayet iyi dedi. Hemşirelere söyledim, her şey normal dedi. Tansiyonu düştü, ikiye düştü. Normal dediler, biz onu yükseltiriz dediler." ifadelerini kullandı.

Son Sözleri ve Ailenin İsyanı

Kevser Çuhadar'ın son sözlerinin "Ben ölüyor muyum?" olduğu öğrenildi. Annesi, doktorun ambulansla başka hastaneye sevk edilmesini geciktirdiğini ve kızının yolda hayatını kaybettiğini iddia etti. Ayrıca, hastanede yoğun bakım ve oksijen tüpünün olmadığını belirten baba Fatih Çetinkaya, "Kan yok. Kan verelim diyelim, bizim kanımızı almıyor. Bizimki de 0 pozitif. Kanların tahlilleri gerekiyor falan. Biz oradan kurtulmak için artık yalvarıyoruz adama. Diyoruz ki arkadaş bizi buradan gönder." dedi.

İKİ AYLIK BEBEĞİ ÖKSÜZ KALDI

Çuhadar'ın henüz bir senedir evli olduğu ve geride iki aylık bebeğinin kaldığı öğrenildi.

Ailenin Talepleri ve Hukuki Süreç

  • Aile, hastanede daha önce de benzer skandallar yaşandığını belirterek hastanenin kapatılmasını talep etti.
  • Otopsi yapılarak adli tıptan sonuç bekleniyor.
  • Aile, sorumlular hakkında hukuki süreç başlattı.

Hastanede Daha Önce Yaşanan Olaylar

Baba Fatih Çetinkaya, hastanede daha önce de benzer ihmallerin yaşandığını ve bir çocuğun diş çekimi sırasında yüksek dozda narkoz verilmesi sonucu hayatını kaybettiğini savundu. Aile, başka canların yanmaması için yetkililere çağrıda bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber