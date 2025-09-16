Türkiye'den 5 yılda 6,1 milyar dolarlık çorap ihracatı

Erdoğan Duyurdu: TOKİ'den Yeni Sosyal Konut Projesi Geliyor
Erdoğan Duyurdu: TOKİ'den Yeni Sosyal Konut Projesi Geliyor
Özel Hastanede 'Yanlış Kestiler' İddiası: Öğretmen Hayatını kaybetti
Özel Hastanede 'Yanlış Kestiler' İddiası: Öğretmen Hayatını kaybetti
Diyarbakır'da son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce kilo ürün imha edildi
Diyarbakır'da son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce kilo ürün imha edildi
YDUS ek yerleştirme tercih işlemleri başladı
YDUS ek yerleştirme tercih işlemleri başladı
FETÖ operasyonunda polis ve öğretmenlerin bulunduğu 10 kişi gözaltında
FETÖ operasyonunda polis ve öğretmenlerin bulunduğu 10 kişi gözaltında
SGK, 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
SGK, 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
'Ehliyetsiz evlilik' dönemi bitiyor! Evlilik öncesi eğitim zorunlu olacak
'Ehliyetsiz evlilik' dönemi bitiyor! Evlilik öncesi eğitim zorunlu olacak
Borsa İstanbul'da 'manipülasyon' operasyonu: 14 gözaltı
Borsa İstanbul'da 'manipülasyon' operasyonu: 14 gözaltı
İzmir'de 2 polisimizi şehit etmişti! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı...
İzmir'de 2 polisimizi şehit etmişti! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı...
FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 8'i memur, 15 gözaltı kararı
FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 8'i memur, 15 gözaltı kararı
İl İl Hava Durumu: Serin ve Yağışlı Hava Geliyor
İl İl Hava Durumu: Serin ve Yağışlı Hava Geliyor
Çiftçi desteğe 'en az' enflasyon zammı istiyor
Çiftçi desteğe 'en az' enflasyon zammı istiyor
Antalya Aksu'da CHP'li belediye başkan yardımcıları istifa etti
Antalya Aksu'da CHP'li belediye başkan yardımcıları istifa etti
Mersin'de anne 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
Mersin'de anne 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
Yolcu midibüsü kayganlaşan yolda devrildi: 12 yaralı
Yolcu midibüsü kayganlaşan yolda devrildi: 12 yaralı
27 Mülki İdare Amiri Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltildi
27 Mülki İdare Amiri Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltildi
Düzce'de acı olay: Oynadığı balonu kafasına geçiren çocuk boğuldu
Düzce'de acı olay: Oynadığı balonu kafasına geçiren çocuk boğuldu
Giyim ve ayakkabıda indirimli satışlar rekor kırdı
Giyim ve ayakkabıda indirimli satışlar rekor kırdı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 tutuklama
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 tutuklama
THY 'Avrupa'nın En İyi Hava Yolu' şirketi seçildi
THY 'Avrupa'nın En İyi Hava Yolu' şirketi seçildi
Türk yükseköğretimine uluslararası övgü: Model ülke
Türk yükseköğretimine uluslararası övgü: Model ülke
Gelirler giderleri aştı! Bütçe ağustosta fazla verdi
Gelirler giderleri aştı! Bütçe ağustosta fazla verdi
Türkiye'nin kredi risk primi 6 ayın en düşük seviyesine indi
Türkiye'nin kredi risk primi 6 ayın en düşük seviyesine indi
Borsa İstanbul rekor artışla yeniden 11 bin puanın üzerinde
Borsa İstanbul rekor artışla yeniden 11 bin puanın üzerinde
Grand Kartal Otel yangını: 78 kişinin ölümüne ilişkin mütalaa açıklandı
Grand Kartal Otel yangını: 78 kişinin ölümüne ilişkin mütalaa açıklandı
Togg'un yeni modeline yoğun ilgi! Stoklar aynı gün bitti
Togg'un yeni modeline yoğun ilgi! Stoklar aynı gün bitti
Erdoğan: İsrail, haydutluğunu farklı bir boyuta taşıdı
Erdoğan: İsrail, haydutluğunu farklı bir boyuta taşıdı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam: Marmaray ve bakanlık hatları muaf
İstanbul'da toplu ulaşıma zam: Marmaray ve bakanlık hatları muaf
63 yıllık dava sonuçlandı: Arazi 17 mirasçıya paylaştırıldı
63 yıllık dava sonuçlandı: Arazi 17 mirasçıya paylaştırıldı
Satılık konut talebi iki yılın zirvesine çıktı
Satılık konut talebi iki yılın zirvesine çıktı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye'den 5 yılda 6,1 milyar dolarlık çorap ihracatı

Türkiye, 2020-2024 dönemini kapsayan 5 yılda toplam 6,1 milyar dolarlık çorap ihraç ederken, Türk çoraplarına en çok talep Avrupa ülkelerinden geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2025 12:55, Son Güncelleme : 16 Eylül 2025 12:56
Yazdır
Türkiye'den 5 yılda 6,1 milyar dolarlık çorap ihracatı

Küresel hazır giyim sektörünün toplam değeri geçen yıl 1,7 trilyon dolara ulaştı. Sektör büyüklüğünün 2029 yılına kadar 2,04 trilyon dolara çıkması öngörülüyor.

Türkiye'de ise sektör 2023 yılında 24,1 milyar dolarlık üretim değeriyle Batı Avrupa toplamının yaklaşık yüzde 24'üne karşılık geldi. Türkiye 2021 yılında hazır giyim sektöründe dünyanın en çok ihracat gerçekleştiren 6'ncı ülkesi oldu.

Ülkenin sektörde öne çıkan ihracat kalemlerinden biri de çorap olarak dikkati çekti. Bu alanda üretim ve ihracat potansiyeliyle öne çıkan Türkiye, son yıllarda özellikle Avrupa ülkelerinin gözdesi olmayı başardı.

Dış ticaret fazlası elde edildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Özel Ticaret Sistemi verilerine göre 2020-2024 döneminde külotlu çorap, tayt, konçlu, soket, baskılı ve patik şeklinde çorap ihracatı 6,1 milyar doları bulurken bu üründe 119,7 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Böylelikle aynı dönemde bu üründe 5,9 milyar dolarlık dış ticaret fazlası elde edildi.

Bu yılın 7 ayında ise aynı üründe yapılan dış satım 601,4 milyon dolara ulaşırken 18,4 milyon dolarlık dış alım yapıldı. Bu dönemde Türkiye, çoraptan yaklaşık 582,9 milyon dolarlık dış ticaret fazlası sağladı.

Almanya'ya 7 ayda 118,6 milyon dolarlık çorap satıldı

Türkiye, son 5 yılda en fazla çorabı 1,3 milyar dolarla Almanya'ya sattı. Bu ülkeyi 1,1 milyar dolarla İngiltere ve 708,3 milyon dolarla Fransa takip etti.

Ocak-Temmuz döneminde söz konusu üründe en çok dış satım yine Almanya'ya gerçekleştirildi. Almanya'ya 7 ayda 118,6 milyon dolarlık çorap satan Türkiye, İngiltere'ye 104,2 milyon dolarlık, Fransa'ya da 78,8 milyon dolarlık satış yaptı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber