Türkiye'den 5 yılda 6,1 milyar dolarlık çorap ihracatı

Küresel hazır giyim sektörünün toplam değeri geçen yıl 1,7 trilyon dolara ulaştı. Sektör büyüklüğünün 2029 yılına kadar 2,04 trilyon dolara çıkması öngörülüyor.

Türkiye'de ise sektör 2023 yılında 24,1 milyar dolarlık üretim değeriyle Batı Avrupa toplamının yaklaşık yüzde 24'üne karşılık geldi. Türkiye 2021 yılında hazır giyim sektöründe dünyanın en çok ihracat gerçekleştiren 6'ncı ülkesi oldu.

Ülkenin sektörde öne çıkan ihracat kalemlerinden biri de çorap olarak dikkati çekti. Bu alanda üretim ve ihracat potansiyeliyle öne çıkan Türkiye, son yıllarda özellikle Avrupa ülkelerinin gözdesi olmayı başardı.

Dış ticaret fazlası elde edildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Özel Ticaret Sistemi verilerine göre 2020-2024 döneminde külotlu çorap, tayt, konçlu, soket, baskılı ve patik şeklinde çorap ihracatı 6,1 milyar doları bulurken bu üründe 119,7 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Böylelikle aynı dönemde bu üründe 5,9 milyar dolarlık dış ticaret fazlası elde edildi.

Bu yılın 7 ayında ise aynı üründe yapılan dış satım 601,4 milyon dolara ulaşırken 18,4 milyon dolarlık dış alım yapıldı. Bu dönemde Türkiye, çoraptan yaklaşık 582,9 milyon dolarlık dış ticaret fazlası sağladı.

Almanya'ya 7 ayda 118,6 milyon dolarlık çorap satıldı

Türkiye, son 5 yılda en fazla çorabı 1,3 milyar dolarla Almanya'ya sattı. Bu ülkeyi 1,1 milyar dolarla İngiltere ve 708,3 milyon dolarla Fransa takip etti.

Ocak-Temmuz döneminde söz konusu üründe en çok dış satım yine Almanya'ya gerçekleştirildi. Almanya'ya 7 ayda 118,6 milyon dolarlık çorap satan Türkiye, İngiltere'ye 104,2 milyon dolarlık, Fransa'ya da 78,8 milyon dolarlık satış yaptı.