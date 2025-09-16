Resimli Türk Abideleri eseri tanıtıldı

Türk Tarih Kurumu, Yusuf Akyurt Koleksiyonu'ndan hazırladığı dokuz ciltlik "Resimli Türk Abideleri" eserini tanıttı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun ev sahipliğinde gerçekleşen tanıtım toplantısındaki konuşmasında, bu eserin Türk milletinin köklü medeniyet birikimini, taşlara ve nakışlara işlenmiş kimliğini bugüne taşıyan kültür hazinesi olduğunu söyledi.

Yusuf Akyurt'un hayatını kültürel mirasa adamış, ilk müzelerin kurulmasına öncülük etmiş, Türk milletinin eserlerinin kayıt altına alınmasına önayak olmuş bir kültür neferi olduğunu belirten Ersoy, "Onun gayretleriyle Konya Asar-ı Atika Müzesi kurulmuş, Mevlana Türbesi bir müze düzenine kavuşturulmuş, Anadolu'nun pek çok köşesindeki sanat eserleri kayıt altına alınmıştır. O yıllarda kısıtlı imkanlarla hazırladığı 'Resimli Türk Abideleri', dönemi için bir ilk ve aynı zamanda yol gösterici niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

Ersoy, eserin değerinin her geçen gün daha da arttığına işaret ederek, "Türk Tarih Kurumumuzun titiz çalışmalarıyla yeniden yayına hazırlanmış, önce dijital ortamda erişime açılmış, ardından da 9 cilt halinde yeniden basılarak kültür dünyamıza kazandırılmıştır. Böylece artık sadece araştırmacılar için değil, gençlerimiz, öğrencilerimiz ve sanat meraklılarımız için de ilham veren bir başucu kaynağı olmuştur." dedi.

"Mirasımıza sahip çıkmak, geleceğimizi inşa etmenin en güçlü yoludur"

Bir milletin hafızasının geleceğe emanet edilen eserlerde saklı olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Camilerimiz, medreselerimiz, köprülerimiz, hanlarımız yalnızca taş ve tuğladan ibaret değildir, her biri birer kimlik belgesidir, birer medeniyet nişanesidir. İşte Resimli Türk Abideleri, bu belgelerin fotoğraflarla, çizimlerle, notlarla kayda geçirildiği öncü bir çalışmadır." diye konuştu.

Ersoy, Bakanlık olarak bu kültür hafızasını korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak için ülkenin dört bir yanında restorasyon projeleri yürüttüklerini, müzeleri çağın gereklerine uygun şekilde yenilediklerini ve eserleri dijital ortamlara taşıyarak evrensel erişime açtıklarını bildirdi.

Mehmet Nuri Ersoy, "Çünkü biz biliyoruz ki mirasımıza sahip çıkmak, geleceğimizi inşa etmenin en güçlü yoludur. Bugün tanıtımını yaptığımız bu eser de bu çabaların bir parçası, hatta tarihi köklerine uzanan bir ilham kaynağıdır. Bu vesileyle Yusuf Akyurt'u rahmet ve şükranla anıyor, onun emanet ettiği kültür mirasına sahip çıkan Türk Tarih Kurumu yönetimine, çalışmayı yayına hazırlayan bilim insanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Bakan Ersoy, özellikle gençlere seslenerek, geçmişi bilmeden geleceğe emin adımlarla ilerlemenin mümkün olmadığını, gençlerin bu toprakların taşıdığı mirasın hem varisleri hem de koruyucuları olduğunu dile getirdi.

Anadolu'nun kültürel hafızasını belgeleyen önemli bir kaynak

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen de Resimli Türk Abideleri Külliyatı'nın, ayrıntılı bir indeks, orijinal tıpkıbasım ve taraflarınca kaleme alınan kapsamlı bir giriş bölümüyle zenginleştirildiğini söyledi.

Prof. Dr. Özgen, giriş bölümünü Prof. Dr. Sıddık Çalık, Doç. Dr. Ahmet Demir ve Dr. Mevlüt Çam ile hazırladıklarını aktararak, "Yusuf Akyurt, 1940'lı yıllarda Türk Tarih Kurumu adına Anadolu'yu karış karış gezerek ortaya koyduğu bu benzersiz çalışmada, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinden kalan binlerce mimari yapıyı incelemiş, bunlara ait vakfiye, kitabe, mezar kitabelerini kopya etmiş, planlarını çıkarmıştır." diye konuştu.

Büyük kısmı ya kaybolmuş ya da ciddi tahribata uğramış eserlerin izini sürebilmeyi mümkün kılan bu arşivlik çalışmanın, birçok Anadolu şehrine ait kültürel mirasın sistemli biçimde kaydını içerdiğini vurgulayan Özgen, külliyatın 1000'i aşkın fotoğrafla sadece akademik camiaya değil, kültürel mirasa ilgi duyan geniş okuyucu kitlesine de hitap ettiğini belirtti.

"Kayseri Kitabeleri yakında yayımlanacak"

Toplantının aslında kurumun geçmişe ait kaynakları sistemli şekilde yayına hazırlama projesinin bir parçası olarak görülmesi gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Özgen, bu kapsamda yürütülen bazı çalışmalara da değindi.

Yüksel Özgen, Bosna arşiv belgelerini içeren 28 ciltlik "Enver Kadiç Kronika"nın çevirilerinin tamamlandığını, Sicill-i Ahval Defterleri ile Osmanlı dönemi İstanbul mezar taşlarına ilişkin çalışmaların sürdüğünü, "Kayseri Kitabeleri"nin de yakında yayımlanacağını duyurdu.

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy'a, Resimli Türk Abideleri eseri takdim edildi.

Programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Zeki Eraslan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs ve bilim insanları katıldı.



