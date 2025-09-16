TİGEM bu hasat sezonunda 303 bin ton hububat üretti

Anadolu'nun bereketinin TİGEM'in emeğiyle filizlendiğine işaret edilen paylaşımda, "2025 hasat sezonunda TİGEM, 16 işletmede, 918 bin 304 dekar alanda gerçekleştirdiği üretimle 303 bin ton hububatı ülkemize kazandırdı. Toprağın bereketini büyütmeye, emeği geleceğe taşımaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda TİGEM'in üretim faaliyetine ilişkin bilgi verildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net