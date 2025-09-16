Benzin koyduğu sırada kayan aracı eliyle durdurmaya çalıştı

Beşevler Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda, yakıt almak için istasyona giren otomobilin sürücüsü araçtan inip ödeme yapmaya girdi.Yakıt tabancası takılıyken hareket eden otomobil herkesi şaşırttı. Aracın kaymasına engel olmaya çalışan pompacı tabancanın borusuna asılıp otomobili durdurmaya çalıştı.

Panik anları iş yerindeki bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da ciddi bir zarar meydana gelmezken, izleyenleri gülümseten görüntüler ortaya çıktı.