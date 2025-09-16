Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu AKM'de konser verecek

Motorlu araçlarda AB Uyumlu Yeni Güvenlik Kuralları yürürlüğe girdi
Motorlu araçlarda AB Uyumlu Yeni Güvenlik Kuralları yürürlüğe girdi
Altının kilogram fiyatı 5 milyon liraya dayandı
Altının kilogram fiyatı 5 milyon liraya dayandı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 'depremzededen rüşvet istendi' iddiası
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 'depremzededen rüşvet istendi' iddiası
Dışişlerine modern yerleşke: 9 ayrı bina tek yerleşkede birleşiyor
Dışişlerine modern yerleşke: 9 ayrı bina tek yerleşkede birleşiyor
Sonbahar yüzünü gösteriyor: Yağışlı sistem Türkiye'ye giriyor
Sonbahar yüzünü gösteriyor: Yağışlı sistem Türkiye'ye giriyor
Euro rekor kırıyor: 48,79 TL
Euro rekor kırıyor: 48,79 TL
Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki konutlarımızın yüzde 70'ini tamamladık
Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki konutlarımızın yüzde 70'ini tamamladık
Kayseri'de zimmetine 1 milyon lira geçiren katibe ceza
Kayseri'de zimmetine 1 milyon lira geçiren katibe ceza
Erdoğan Duyurdu: TOKİ'den Yeni Sosyal Konut Projesi Geliyor
Erdoğan Duyurdu: TOKİ'den Yeni Sosyal Konut Projesi Geliyor
Özel Hastanede 'Yanlış Kestiler' İddiası: Öğretmen Hayatını kaybetti
Özel Hastanede 'Yanlış Kestiler' İddiası: Öğretmen Hayatını kaybetti
Diyarbakır'da son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce kilo ürün imha edildi
Diyarbakır'da son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce kilo ürün imha edildi
YDUS ek yerleştirme tercih işlemleri başladı
YDUS ek yerleştirme tercih işlemleri başladı
Ankara'da Uzman Çavuşu Öldüren Bacanak İntihar Etti
Ankara'da Uzman Çavuşu Öldüren Bacanak İntihar Etti
FETÖ operasyonunda polis ve öğretmenlerin bulunduğu 10 kişi gözaltında
FETÖ operasyonunda polis ve öğretmenlerin bulunduğu 10 kişi gözaltında
SGK, 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
SGK, 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
'Ehliyetsiz evlilik' dönemi bitiyor! Evlilik öncesi eğitim zorunlu olacak
'Ehliyetsiz evlilik' dönemi bitiyor! Evlilik öncesi eğitim zorunlu olacak
Borsa İstanbul'da 'manipülasyon' operasyonu: 14 gözaltı
Borsa İstanbul'da 'manipülasyon' operasyonu: 14 gözaltı
İzmir'de 2 polisimizi şehit etmişti! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı...
İzmir'de 2 polisimizi şehit etmişti! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı...
FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 8'i memur, 15 gözaltı kararı
FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 8'i memur, 15 gözaltı kararı
İl İl Hava Durumu: Serin ve Yağışlı Hava Geliyor
İl İl Hava Durumu: Serin ve Yağışlı Hava Geliyor
Çiftçi desteğe 'en az' enflasyon zammı istiyor
Çiftçi desteğe 'en az' enflasyon zammı istiyor
Antalya Aksu'da CHP'li belediye başkan yardımcıları istifa etti
Antalya Aksu'da CHP'li belediye başkan yardımcıları istifa etti
Mersin'de anne 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
Mersin'de anne 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
27 Mülki İdare Amiri Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltildi
27 Mülki İdare Amiri Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltildi
Düzce'de acı olay: Oynadığı balonu kafasına geçiren çocuk boğuldu
Düzce'de acı olay: Oynadığı balonu kafasına geçiren çocuk boğuldu
Giyim ve ayakkabıda indirimli satışlar rekor kırdı
Giyim ve ayakkabıda indirimli satışlar rekor kırdı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 tutuklama
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 tutuklama
THY 'Avrupa'nın En İyi Hava Yolu' şirketi seçildi
THY 'Avrupa'nın En İyi Hava Yolu' şirketi seçildi
Türk yükseköğretimine uluslararası övgü: Model ülke
Türk yükseköğretimine uluslararası övgü: Model ülke
Gelirler giderleri aştı! Bütçe ağustosta fazla verdi
Gelirler giderleri aştı! Bütçe ağustosta fazla verdi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu AKM'de konser verecek

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 21 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun "Müstear" başlıklı sezon açılış konserine ev sahipliği yapacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2025 15:19, Son Güncelleme : 16 Eylül 2025 16:17
Yazdır
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu AKM'de konser verecek

Konsere ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, müstear makamının ana tema olarak belirlendiği konser, koro için yarım asrı aşan bir geleneği de sürdürecek. Her sezonun açılışında Türk müziğinin en büyük beste şekillerinden biri olan kar formunda eser seslendiren koro, ölümünün 200. yılında Zekai Dede'nin müstear karını sahneye taşıyacak. Daha önce az icra edilmiş olan şaheser, koro tarafından ilk kez seslendirilecek. Programda ayrıca, yine müstear makamından ilk kez yorumlanacak farklı eserler de yer alacak ve klasik faslı tamamlayacak.

Konserin sololar bölümünde tanınmış icracılar sahne alacak. Tanburda Murat Aydemir, kemençede Lütfiye Özer ve kanunda Serap Çağlayan'dan oluşan saz üçlüsü, Tanburi Cemil Bey'in eserlerini yorumlayacak. Ardından Bekir Ünlüataer, suznak makamından şarkılarla dinleyiciyle buluşacak.

Şef Mehmet Güntekin yönetimindeki koro, konserin son bölümünde muhayyer makamından eserlerle dinleyicilere veda edecek.

Konser 11.30'da AKM Tiyatro Salonu'nda başlayacak.

Detaylı bilgi için www.akmistanbul.gov.tr adresi ziyaret edilebilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber