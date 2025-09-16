Motorlu araçlarda AB Uyumlu Yeni Güvenlik Kuralları yürürlüğe girdi
Altının kilogram fiyatı 5 milyon liraya dayandı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 'depremzededen rüşvet istendi' iddiası
Dışişlerine modern yerleşke: 9 ayrı bina tek yerleşkede birleşiyor
Sonbahar yüzünü gösteriyor: Yağışlı sistem Türkiye'ye giriyor
Euro rekor kırıyor: 48,79 TL
Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki konutlarımızın yüzde 70'ini tamamladık
Kayseri'de zimmetine 1 milyon lira geçiren katibe ceza
Erdoğan Duyurdu: TOKİ'den Yeni Sosyal Konut Projesi Geliyor
Özel Hastanede 'Yanlış Kestiler' İddiası: Öğretmen Hayatını kaybetti
Diyarbakır'da son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce kilo ürün imha edildi
YDUS ek yerleştirme tercih işlemleri başladı
Ankara'da Uzman Çavuşu Öldüren Bacanak İntihar Etti
FETÖ operasyonunda polis ve öğretmenlerin bulunduğu 10 kişi gözaltında
SGK, 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
'Ehliyetsiz evlilik' dönemi bitiyor! Evlilik öncesi eğitim zorunlu olacak
Borsa İstanbul'da 'manipülasyon' operasyonu: 14 gözaltı
İzmir'de 2 polisimizi şehit etmişti! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı...
FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 8'i memur, 15 gözaltı kararı
İl İl Hava Durumu: Serin ve Yağışlı Hava Geliyor
Çiftçi desteğe 'en az' enflasyon zammı istiyor
Antalya Aksu'da CHP'li belediye başkan yardımcıları istifa etti
Mersin'de anne 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
27 Mülki İdare Amiri Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltildi
Düzce'de acı olay: Oynadığı balonu kafasına geçiren çocuk boğuldu
Giyim ve ayakkabıda indirimli satışlar rekor kırdı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 tutuklama
THY 'Avrupa'nın En İyi Hava Yolu' şirketi seçildi
Türk yükseköğretimine uluslararası övgü: Model ülke
Gelirler giderleri aştı! Bütçe ağustosta fazla verdi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Gürsel Tekin'den karar defteri tepkisi

CHP'de İstanbul tartışması devam ederken, mahkeme kararıyla göreve getirilen Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanlığı'na ait karar defterini alamadıklarına yönelik haberlere tepki gösterdi.

Haber Giriş : 16 Eylül 2025 15:26, Son Güncelleme : 16 Eylül 2025 15:24
Gürsel Tekin'den karar defteri tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul tartışması sürüyor.

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali edilmesinin ardından mahkeme tarafından görevlendirilen Gürsel Tekin, sabah saatlerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisine çevrilen Sarıyer'deki eski il başkanlığı binasına gitti.

Burada görüşmeler yapan Tekin, İstanbul İl Kongresi'ni düzenlemek için yaptığı başvurunun reddedildiği iddialarına yanıt verdi.

"Biz bugüne kadar başladığımız günden itibaren çıkan her türlü yargı kararına saygı duyacağımızı ifade ettik." diyen Gürsel Tekin, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na karar defterini alabilmek için başvurduklarını söyledi.

Çeşitli kararlar aldıklarını, bu kararların ilçe seçim kurulu tarafından tasdik edildiğini söyleyen Gürsel Tekin, "Bizim dilekçemizde burada. Bu dilekçe sonucu aldığımız karar defterimizde burada. Bu karar defterimizde Sarıyer Seçim Kurulu tasdik etmiştir." diye konuştu.

Ankara'da ertelenen kurultay davası ve Genel Başkan Özgür Özel'le uzlaşmaya varılıp varılmadığının sorulması üzerine konuşan Tekin, şöyle devam etti:

"Dün de söyledim. Biz bir an önce partimizin bu kararlardan kurtulup yolunda devam etmesini istiyoruz.

Hayırlı uğurlu olsun diyecek bir şey yok.

Uzlaşmak için canhıraş mücadele ettik ama maalesef her gün görüyorum; Aziz'in arkadaşları sık sık bize cevap vermeye kalkışıyorlar.

Sabrımızı metanetimizi korumaya çalışıyoruz."

