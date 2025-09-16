Gürsel Tekin'den karar defteri tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul tartışması sürüyor.

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali edilmesinin ardından mahkeme tarafından görevlendirilen Gürsel Tekin, sabah saatlerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisine çevrilen Sarıyer'deki eski il başkanlığı binasına gitti.

Burada görüşmeler yapan Tekin, İstanbul İl Kongresi'ni düzenlemek için yaptığı başvurunun reddedildiği iddialarına yanıt verdi.

"Biz bugüne kadar başladığımız günden itibaren çıkan her türlü yargı kararına saygı duyacağımızı ifade ettik." diyen Gürsel Tekin, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na karar defterini alabilmek için başvurduklarını söyledi.

Çeşitli kararlar aldıklarını, bu kararların ilçe seçim kurulu tarafından tasdik edildiğini söyleyen Gürsel Tekin, "Bizim dilekçemizde burada. Bu dilekçe sonucu aldığımız karar defterimizde burada. Bu karar defterimizde Sarıyer Seçim Kurulu tasdik etmiştir." diye konuştu.

Ankara'da ertelenen kurultay davası ve Genel Başkan Özgür Özel'le uzlaşmaya varılıp varılmadığının sorulması üzerine konuşan Tekin, şöyle devam etti:

"Dün de söyledim. Biz bir an önce partimizin bu kararlardan kurtulup yolunda devam etmesini istiyoruz.

Hayırlı uğurlu olsun diyecek bir şey yok.

Uzlaşmak için canhıraş mücadele ettik ama maalesef her gün görüyorum; Aziz'in arkadaşları sık sık bize cevap vermeye kalkışıyorlar.

Sabrımızı metanetimizi korumaya çalışıyoruz."