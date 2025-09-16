Netanyahu'nun çeri domates sözü gündem oldu

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gıda ve telefon üzerine sözleri dünya gündemine oturdu. Netanyahu "Çeri domatesi yiyor musunuz? Onların nerede üretildiğini biliyor musunuz?" diye sordu. Çeri domatesin İsrail'de üretildiğinin altını çizdi." dedi.

ABD'de 50 eyaleti temsil eden 250 meclis üyesi, Gazze'de soykırım saldırılarını sürdüren İsrail'i ziyaret etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, '50 Ülke - Bir İsrail' isimli etkinlikte konuşma yaptı. Yaptığı konuşamada "Cep telefonunuz var mı?" diyerek ABD'li heyete yönelik konuşmasını sürdürdü, "Elinizde tuttuğunuz telefonlar, içtiğiniz ilaçlar, aslında İsrail'in bir parçası." dedi. Netanyahu, "Biliyor muydunuz? Yani telefonların, ilaçların, gıdanın çoğu bizden. Çeri domatesi yiyor musunuz? Onların nerede üretildiğini biliyor musunuz?" diye sordu. Çeri domatesin İsrail'de üretildiğinin altını çizdi.



1970'lerde İsrail'de Hebrew University of Jerusalem'de çalışan Nahum Kedar ve Haim Rabinowitch adlı iki bilim insanı, çeri domatesin raf ömrünü uzatan ve taşımaya dayanıklı hibrit çeşitlerini geliştirdiler.

Bu çalışmalar sayesinde çeri domates, sadece bahçelerde süs veya garnitürlük bir domates olmaktan çıkıp, dünya çapında ticari bir ürün haline geldi.



Netahyahu'nun sözleri İsrail'in tohum, kozmetik, temizlik sektöründeki ağırlığını bir kez daha gündeme taşıdı