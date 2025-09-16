Motorlu araçlarda AB Uyumlu Yeni Güvenlik Kuralları yürürlüğe girdi
Açıköğretim'den iş dünyasına yön veren programlar

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bu programlar hem sektörel ihtiyaçlara yanıt veriyor, hem de öğrencileri girişimcilik ve yenilikçilik vizyonuyla geleceğe hazırlıyor.

Uzaktan eğitim veren ön lisans programları, günümüzün iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenleniyor. Bu programlar, öğrencilere hem mesleki beceriler kazandırıyor hem de onları değişen sektörlerdeki yeni iş imkanlarına hazırlıyor. Bu sayede, öğrenciler hem bugünün hem de geleceğin işlerine yönelik donanımlı mezunlar olarak yetiştiriliyor.

İşletme Yönetimi Ön Lisans Programı

İşletme Yönetimi Ön Lisans Programı, bir yandan yeni işletmelerin kuruluş süreçlerini (girişimcilik) kapsarken, diğer yandan mevcut işletmelerde çalışanların daha yenilikçi ve girişimci (iç girişimcilik) olmalarını sağlamak amacıyla tasarlanıyor. Programı başarıyla tamamlayan mezunlar, kamu ve özel sektörde çeşitli yönetim kademelerinde görev alabiliyor. Mezunlar pazarlama, satış, muhasebe, finans, denetim ve insan kaynakları gibi pek çok alanda çalışabiliyor. Öğrencileri geleceğin girişimcileri olarak yetiştirmek de İşletme Yönetimi Ön Lisans Programı'nın temel amaçları arasında yer alıyor.

Kültürel Miras ve Turizm Ön Lisans Programı

Kültürel Miras ve Turizm Ön Lisans Programı'nın amacı, Türkiye'nin arkeolojik varlıklarının, kültürel mirasının ve sanat birikiminin korunması; bu değerlerin ulusal ve uluslararası turizme kazandırılarak sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlanmasıdır. Bu kapsamda program, turizm sektöründe fark oluşturabilecek nitelikli elemanlar yetiştirmeyi hedefliyor. Programı başarıyla tamamlayan mezunlar; sivil toplum kuruluşlarında, seyahat, ulaştırma, turizm ve konaklama sektörlerinde iş bulabiliyor. Ayrıca mezunlar gerekli şartları sağlamaları halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı gibi kamu kurumlarında da görev alabiliyorlar.

Lojistik Ön Lisans Programı

Lojistik sektörü, küresel ölçekte incelendiğinde nitelikli ara eleman ihtiyacı giderek artan bir alan olarak öne çıkıyor. Lojistik Ön Lisans Programı, sektörün ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve becerilere sahip, etik değerlere önem veren bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor.

Programı başarıyla tamamlayan mezunlar, kamu ve özel kuruluşlarda geniş bir çalışma alanına sahip olabiliyor. Mezunlar özellikle gümrükleme, depolama, dağıtım ve taşımacılık gibi hizmet alanlarında; şirketlerin lojistik, dış ticaret, finans ve pazarlama departmanlarında görev alabiliyorlar. Mezunlar ayrıca ithalat ve ihracat firmalarında gelecek vaat eden pozisyonlarda istihdam edilebiliyorlar.

Programlara Kimler Kayıt Yaptırabilir?

En az lise veya dengi okul mezunları (yeni kayıt), Meslek Yüksekokulu veya Açıköğretim Fakültesi ön lisans programlarından mezun adaylar (dikey geçiş), örgün öğretimde öğrenci olup Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenimine devam etmek isteyenler (yatay geçiş), herhangi bir yükseköğretim programından mezun olan veya halen öğrenim gören öğrenciler (ikinci üniversite), Açıköğretim Fakültesi mezunları (başvuru yapabilirler; halen kayıtlı olanlar başvuramaz) ve yurt dışından mezun olan veya yabancı uyruklu adaylar (TR-YÖS) programlara kayıt yaptırabilir.

