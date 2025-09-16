Motorlu araçlarda AB Uyumlu Yeni Güvenlik Kuralları yürürlüğe girdi
Altının kilogram fiyatı 5 milyon liraya dayandı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 'depremzededen rüşvet istendi' iddiası
Dışişlerine modern yerleşke: 9 ayrı bina tek yerleşkede birleşiyor
Sonbahar yüzünü gösteriyor: Yağışlı sistem Türkiye'ye giriyor
Euro rekor kırıyor: 48,79 TL
Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki konutlarımızın yüzde 70'ini tamamladık
Kayseri'de zimmetine 1 milyon lira geçiren katibe ceza
Erdoğan Duyurdu: TOKİ'den Yeni Sosyal Konut Projesi Geliyor
Özel Hastanede 'Yanlış Kestiler' İddiası: Öğretmen Hayatını kaybetti
Diyarbakır'da son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce kilo ürün imha edildi
YDUS ek yerleştirme tercih işlemleri başladı
Ankara'da Uzman Çavuşu Öldüren Bacanak İntihar Etti
FETÖ operasyonunda polis ve öğretmenlerin bulunduğu 10 kişi gözaltında
SGK, 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
'Ehliyetsiz evlilik' dönemi bitiyor! Evlilik öncesi eğitim zorunlu olacak
Borsa İstanbul'da 'manipülasyon' operasyonu: 14 gözaltı
İzmir'de 2 polisimizi şehit etmişti! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı...
FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 8'i memur, 15 gözaltı kararı
İl İl Hava Durumu: Serin ve Yağışlı Hava Geliyor
Çiftçi desteğe 'en az' enflasyon zammı istiyor
Antalya Aksu'da CHP'li belediye başkan yardımcıları istifa etti
Mersin'de anne 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
27 Mülki İdare Amiri Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltildi
Düzce'de acı olay: Oynadığı balonu kafasına geçiren çocuk boğuldu
Giyim ve ayakkabıda indirimli satışlar rekor kırdı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 tutuklama
THY 'Avrupa'nın En İyi Hava Yolu' şirketi seçildi
Türk yükseköğretimine uluslararası övgü: Model ülke
Gelirler giderleri aştı! Bütçe ağustosta fazla verdi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Dışişlerine modern yerleşke: 9 ayrı bina tek yerleşkede birleşiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek temel atma töreniyle Dışişleri Bakanlığının tüm birimleri tek çatı altında toplanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2025 15:56, Son Güncelleme : 16 Eylül 2025 15:57
Yazdır
Dışişlerine modern yerleşke: 9 ayrı bina tek yerleşkede birleşiyor

Dışişleri Bakanlığı ve bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı, halen Ankara'da 9 farklı binada hizmet veriyor. Yeni projeyle tüm binalar Ümitköy Kavşağı'nda inşa edilecek yerleşkede bir araya getirilecek. Bakanlık, temsil gücüne uygun, çağın ihtiyaçlarını karşılayan modern bir merkeze kavuşacak.

Tasarruf tedbirlerine uygun finansman

Yeni yerleşke, devlet bütçesine ek yük getirmeden hayata geçirilecek. Finansman, Bakanlığa tahsisli atıl durumdaki taşınmazların gelirinden sağlanacak. Böylece kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması hedefleniyor.

3 yılda tamamlanacak

27 Mart'ta Dışişleri Bakanlığı ile TOKİ arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen projenin inşaat ihalesi 28 Temmuz'da yapıldı. 15 Ağustos'ta başlayan çalışmaların 3 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

300 bin metrekarelik modern diplomasi merkezi

Yaklaşık 300 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yeni yerleşke, özgün ve anıtsal mimarisiyle öne çıkacak. Projede yüksek güvenlik standartları, gelişmiş teknolojik altyapı, çok sayıda toplantı salonu, açık tören alanı, müze-sergi alanı ve sosyal alanlar bulunacak.

Çevre dostu ve temsil gücü yüksek

Çağdaş mimariyle tasarlanan yerleşke, sadece bir çalışma alanı değil; iletişimi, üretkenliği ve kurumsal aidiyeti güçlendiren bir merkez olacak. Yabancı konukların kabul edileceği temsil alanlarıyla Türkiye'nin diplomatik gücünü yansıtacak.

