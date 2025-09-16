Dışişlerine modern yerleşke: 9 ayrı bina tek yerleşkede birleşiyor

Dışişleri Bakanlığı ve bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı, halen Ankara'da 9 farklı binada hizmet veriyor. Yeni projeyle tüm binalar Ümitköy Kavşağı'nda inşa edilecek yerleşkede bir araya getirilecek. Bakanlık, temsil gücüne uygun, çağın ihtiyaçlarını karşılayan modern bir merkeze kavuşacak.

Tasarruf tedbirlerine uygun finansman

Yeni yerleşke, devlet bütçesine ek yük getirmeden hayata geçirilecek. Finansman, Bakanlığa tahsisli atıl durumdaki taşınmazların gelirinden sağlanacak. Böylece kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması hedefleniyor.

3 yılda tamamlanacak

27 Mart'ta Dışişleri Bakanlığı ile TOKİ arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen projenin inşaat ihalesi 28 Temmuz'da yapıldı. 15 Ağustos'ta başlayan çalışmaların 3 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

300 bin metrekarelik modern diplomasi merkezi

Yaklaşık 300 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yeni yerleşke, özgün ve anıtsal mimarisiyle öne çıkacak. Projede yüksek güvenlik standartları, gelişmiş teknolojik altyapı, çok sayıda toplantı salonu, açık tören alanı, müze-sergi alanı ve sosyal alanlar bulunacak.

Çevre dostu ve temsil gücü yüksek

Çağdaş mimariyle tasarlanan yerleşke, sadece bir çalışma alanı değil; iletişimi, üretkenliği ve kurumsal aidiyeti güçlendiren bir merkez olacak. Yabancı konukların kabul edileceği temsil alanlarıyla Türkiye'nin diplomatik gücünü yansıtacak.