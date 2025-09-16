Dışişleri: İsrail'in Gazze'ye kara harekatı soykırım planlarının yeni aşaması

Bakanlıktan, İsrail'in Gazze şehrinde kara harekatı başlatması hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail'in, Gazze şehrinde kara harekatı başlatması, Netanyahu hükümetinin soykırım planlarının yeni bir aşamasıdır." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in saldırıları sonucunda Gazzelilerin sığınabildiği ender yerlerden olan ve bir milyondan fazla Filistinlinin bulunduğu Gazze şehrine yönelik kara harekatının, devam eden katliamları daha da artıracağı, yüz binlerce Filistinlinin yeniden yer değiştirmesine yol açacağı ve Filistinlilerin acılarını daha da derinleştireceği vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Uluslararası toplumun rehine-tutuklu takasını ve insani yardımların kesintisiz erişimini de sağlayacak bir ateşkes anlaşması için gayretlerini sürdürdüğü bir dönemde başlatılan kara harekatı, İsrail'in ateşkes istemediğini bir kere daha ortaya koymuştur."

Gazze'de ateşkesin sağlanması için başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesinin elzem olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu amaç doğrultusunda, uluslararası hukuka saygılı ülkelerle işbirliğimizi sürdüreceğiz." görüşü paylaşıldı.

- İsrail ordusu, Gazze'ye kara saldırıları başlattığını duyurmuştu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için gece saatlerinde kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.

Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu da yolsuzluk davası duruşmasında Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını açıklamıştı.