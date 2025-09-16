Milli Teknoloji Hamlesi'nin kalbi TEKNOFEST'te atacak

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul, yarın başlayacak ve 21 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla festivalin en geniş katılımlarından birini gerçekleştirecek olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, milyonlarca ziyaretçiye bilim ve teknoloji heyecanını yaşatacak.

Bakanlık bünyesinde, TÜBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), KOSGEB, Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Türkiye Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü festival boyunca kurdukları etkinlik çadırları, yarışmalar, sergiler ve atölye çalışmalarıyla ziyaretçilere zengin bir içerik sunacak. Her kurum, kendi uzmanlık alanları doğrultusunda geliştirdiği projeler, yürüttüğü çalışmalar ve sunduğu destek mekanizmalarıyla gençlere ilham verecek, Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonunu geniş kitlelere ulaştıracak.

TEKNOFEST'in başlangıcından bu yana en geniş kapsamlı katılımını gerçekleştiren Bakanlık, 17 çadır, 15 bin 325 metrekare çadır alanı ve 8 yarışma çadırı ile bilim ve teknoloji tutkunlarını ağırlayacak.

- Uluslararası Uzay Kongresi anlatılacak

TÜBİTAK, bu yıl 12 tematik çadır ve yaklaşık 9 bin metrekarelik dev alanıyla bilim ve teknoloji tutkunlarına ev sahipliği yapacak.

Her yaştan ziyaretçiyi bilimin heyecanlı dünyasıyla buluşturacak olan TÜBİTAK, yenilikçi projelerden popüler bilim yayınlarına, uzay ve savunma teknolojilerinden etkileşimli atölyelere kadar zengin içeriklerle TEKNOFEST'in en dikkat çekici adreslerinden biri olacak.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), festival süresince hem Bakanlık Ortak Etkinlik Alanı'nda hem de kendi standında çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Bu kapsamda, Roket Maketi Atölyesi ile gençler, roket tasarımı deneyimini yaşayacak. Gençlere temel roket teknolojileri, aerodinamik prensipler ve uzay biliminin pratik yansımaları aktarılacak.

"Mission: ISS VR Deneyimi" ile ziyaretçiler Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) astronotların yaşamına tanık olacak. Görev simülasyonları ve uzay ortamına dair görsel-işitsel deneyimlerle uzay bilimine ilgi artırılacak.

Öte yandan 5 gün boyunca uzay, astronomi, bilim tarihi ve Türkiye'nin uzay faaliyetlerini kapsayan çoktan seçmeli sorularla gençlerin bilgisi sınanacak, eğlenceli ve öğretici bir yarışma formatı uygulanacak. Her gün Türkiye'nin 2026'da ev sahipliği yapacağı Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026 Antalya) hakkında bilgilendirme yapılacak.

Festival boyunca Bakanlık standının sahne alanında, TUA tarafından düzenli olarak iki temel etkinlik gerçekleştirilecek.

- Dijital teknolojiler ve girişimcilik

KOSGEB, bu yıl yürütücülüğünü üstlendiği Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması ile üretimde verimlilik ve yerlileşmeye katkı sağlayacak projeleri destekleyecek. Yarışmaya katılan takımlara 1,4 milyon lira malzeme desteği, dereceye girenlere ise toplamda 914 bin lira ödül verilecek.

TSE ise TEKNOFEST'te gençleri standartların dünyasıyla tanıştıracak. Katılımcılar, manyetik parçacıkla muayene ve manyetizma, mikroskopla balda polen ve peynirde küf metotları, darbe ve güç analizörü deneylerini bizzat uygulayabilecek. Mühendisler eşliğinde deneye katılan öğrencilere TEKNOFEST logolu önlükler giydirilecek, deney sırasında deneyin amacı anlatılacak ve bu cihazlarla öğrenciler deneyleri gerçekleştirecek. Ayrıca TSE bilgi yarışmaları ile standartlara dair farkındalık artırılacak.

- 850 bin lira ödül

TÜRKPATENT de TEKNOFEST kapsamında "ISIF'25 - 10. Uluslararası Buluş Fuarı"na ev sahipliği yapacak. Burada 23 ülkeden, 391'i yerli 469 buluş sergilenecek, 42 girişim yatırımcılarla buluşma fırsatı bulacak. 19 Eylül'de düzenlenecek ödül töreninde "ISIF'25 Grand Prix Ödülü" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilmesi bekleniyor.

"Patentle Türkiye-4. Üniversiteler Patent Yarışması"na 55 ildeki 101 üniversiteden 800 başvuru alındı.

Ödül töreninde yarışmanın birincisine 100 bin lira, ikinciye 80 bin lira, üçüncüye 60 bin lira, dördüncü, beşinci ve altıncıya 50 bin lira, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncuya 40 bin lira ve geri kalan ilk 20'ye giren 10 öğrenciye ise 30'ar bin lira olmak üzere toplam 850 bin lira ödül verilecek.

Yarışmanın ödül töreni, 21 Eylül'de saat 11.00'de yapılacak. TÜRKPATENT standında ziyaretçiler için bilgilendirme seminerleri ve kahoot yarışmaları düzenlenecek.

- TÜBA ödülleri sahiplerini bulacak

TÜBA da TEKNOFEST'te Doktora Bilim Ödülleri ile Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık ve Yaşam Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Temel Bilimler alanlarında 14 akademisyeni ödüllendirecek. Toplam 1,1 milyon liralık ödüller, festivalin ana sahnesinde sahiplerini bulacak.

TÜBA, ödüllü kahoot bilgi yarışmaları, TÜBA yayınlarının tanıtımı ve dağıtımı, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve İslam Bilimi Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) işbirliğiyle hazırlanan İslam Bilim Tarihi Sergisi ile festivalde yer alacak.

Ana sahne etkinliklerinin yanı sıra TÜBA standında yer alan kiosk makinelerinde de bilgi yarışmaları düzenlenecek.

- Bölgesel kalkınma vizyonu

Bakanlık standı içinde yer alan Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü bölümünde, İstanbul Kalkınma ile Batı Karadeniz Kalkınma ajanslarının projeleri tanıtılacak.

İstanbul Kalkınma Ajansı, Bahçeşehir Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü işbirliğiyle geliştirilen ANIMIST İstanbul Animasyon Platformu projesi ile festivalde yer alacak. Bu platform, sürdürülebilirlik, teknoloji ve animasyon ekseninde çocuklar, gençler ve aileleri etkileşimli deneyimlerle buluşturacak. Ziyaretçiler, hem eğlenerek hem de öğrenerek ekoloji ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalık kazanacak.

Etkinlik kapsamında Camera Obscura Deneyimi ile ışığın ve görüntünün temel prensipleri keşfedilecek, Optik Oyuncak Atölyesi ile thaumatrope ve zoetrope gibi basit animasyon araçları yapılacak.

İstanbul Kalkınma Ajansı, ayrıca, Türk Yıldızları İstanbul Uçuşu VR Deneyimi ile ziyaretçilere unutulmaz bir yolculuk yaşatacak.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ise deneyimli "siber vatan" öğrenci ve takım liderleriyle ilkokuldan üniversiteye kadar her yaş grubuna hitap eden siber güvenlik etkinlikleri düzenleyecek.

Ziyaretçiler, "siber vatan" temalı ayaküstü CTF (Capture The Flag) deneyimi, Hacklendim mi? (veri sızıntısı kontrolü), Bizi bul/İHA'yı kurtar (siber güvenlik görevi) ve zararlı yazılım davranışları etkinlikleriyle hem eğlenceli hem öğretici bir deneyim yaşayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla TEKNOFEST 2025'te gençlerin, girişimcilerin ve tüm bilim meraklılarının yanında yer alarak Milli Teknoloji Hamlesi'nin geleceğini gözler önüne serecek.