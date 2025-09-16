Bakan Bayraktar: Türkiye Petrolleri artık uluslararası arenada

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO), sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Bayraktar, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Adıyaman'ın 6 Şubat 2023'teki depremlerden en çok etkilenen illerden biri olduğunu ifade eden Bayraktar, "Ülkemizde ilk hedef olarak deprem şehirlerini tekrar ayağa kaldırmak, tekrar şehirlerimizi sosyal, iktisadi hayatı normalleştirmeye gayret etmek üzerine yoğunlaştık. Cumhurbaşkanımızın ilk kabine toplantısından itibaren söylediği birinci öncelik mutlak suretle depremle ilgili inşa ve ihya faaliyetleri oldu. Bu anlamda da her gelişimde Adıyaman'ın çehresinin tekrar değiştiğini, bu faaliyetlerin hızlı bir şekilde ilerlediğini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hamdolsun devlet millet el ele vermek suretiyle çok büyük bir çaba ortaya konuldu ve inşallah el birliğiyle ayağa kalkıyoruz." diye konuştu.

Kente gelmeden önce elektrik ve doğal gaz tüketim rakamlarına baktığını belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

"Adıyaman'da son 22 yılda çok büyük bir büyüme trendi var, elektrik talebi 6 katına çıkmış. Elbette artan nüfusun, şehirleşmenin etkisi var ama çok önemli miktarda da sanayinin, ticari hayatın aktivitelerinin artmasından kaynaklandığını görüyoruz. Zaten Adıyaman büyüyen bir şehirdi, önemli üretim kenti, önemli sanayi kenti. Dolayısıyla bu özelliğini daha güçlü bir şekilde farklılaşarak devam etmesi önemli."

- "Enerji ithalatını düşürmemiz lazım"

Adıyaman'ın Türkiye Petrolleri'ne uzun yıllar ev sahipliği yaptığını hatırlatan Bayraktar, "Burası Türkiye'nin en önemli petrol üretim yerlerinden birisiydi. Halen öyle olmaya devam ediyor. Türkiye Petrolleri burada önemli bir istihdam katkısı sağlıyor ve ülkemizin en önemli meselelerinden olan enerjideki dışa bağımlılığı bitirmek anlamında her ürettiğimiz varil bizim için altın değerinde." dedi.

Cari açığı düşürmenin en önemli meselelerden biri olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları söyledi:

"Adıyaman'ın daha çok ihracat yapması lazım, Türkiye'nin 260 küsur milyar dolar olan ihracatını arttırması lazım. Katma değerli üretim yapmamız ve ithalatı da biraz düşürmemiz lazım. Bunun için en önemli kalemlerden birisi petrol, doğal gaz, kömür gibi enerji ithalatını düşürmemiz lazım. Onun için politikalar geliştiriyoruz. Bu anlamda Adıyaman'da Türkiye Petrolleri'nin üretimi çok ehemmiyetli. Gabar keşfi, Karadeniz'de yaptığımız doğal gaz keşfi dışa ödediğimiz dövizin Türkiye'de kalmasına vesile olacak. Sadece Türkiye'deki kaynaklar değil, yurt dışındaki kaynaklarla da alakalı. Somali'de petrol, doğal gaz arayan, Libya'da, Irak'ta, Orta Asya'da Hazar Denizi'nde, varlıkları olan, üretim yapan ve üretim projelerinde yer alan uluslararası ortaklıklarda olan bir Türkiye Petrolleri ve Türkiye var. Pakistan'da denizde ve karada petrol, doğal gaz arayan bir Türkiye var. Kendi gemileri, mühendisleriyle yapan bir Türkiye var."

Adıyaman'ın potansiyeli olan bir şehir olduğunu aktaran Bayraktar, tarımda önemli bir potansiyel olduğunu ama toprakların mutlaka suyla buluşturulması gerektiğini söyledi.

Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanlığının ve DSİ'nin yapacağı yatırımların önem arz ettiğini ifade ederek, "Bu süre içerisinde tarımın ihtiyaç duyduğu suyu, elektrikle ulaştırma noktasında bize görev düşüyor. Bu anlamda enerji maliyetlerinin, mümkün olduğu kadar, düşük olmasıyla alakalı gayret sarf ediyoruz. Zaten enerjide çok büyük bir destek programı var. Türkiye'deki vatandaşlarımızın tamamıyla ilgili böyle bir programımız var ama tarımsal sulamada da sübvansiyonlar ve desteklerimiz var."

İdeal olanın suyu cazibeyle toprakla buluşturmak olduğunu ifade eden Bayraktar, güneş santralleriyle alakalı yeni bir önceliklendirmeye gittiklerini sözlerine ekledi.

Programa, Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Program konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.