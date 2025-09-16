Motorlu araçlarda AB Uyumlu Yeni Güvenlik Kuralları yürürlüğe girdi
Altının kilogram fiyatı 5 milyon liraya dayandı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 'depremzededen rüşvet istendi' iddiası
Dışişlerine modern yerleşke: 9 ayrı bina tek yerleşkede birleşiyor
Sonbahar yüzünü gösteriyor: Yağışlı sistem Türkiye'ye giriyor
Euro rekor kırıyor: 48,79 TL
Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki konutlarımızın yüzde 70'ini tamamladık
Kayseri'de zimmetine 1 milyon lira geçiren katibe ceza
Erdoğan Duyurdu: TOKİ'den Yeni Sosyal Konut Projesi Geliyor
Özel Hastanede 'Yanlış Kestiler' İddiası: Öğretmen Hayatını kaybetti
Diyarbakır'da son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce kilo ürün imha edildi
YDUS ek yerleştirme tercih işlemleri başladı
Ankara'da Uzman Çavuşu Öldüren Bacanak İntihar Etti
FETÖ operasyonunda polis ve öğretmenlerin bulunduğu 10 kişi gözaltında
SGK, 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
'Ehliyetsiz evlilik' dönemi bitiyor! Evlilik öncesi eğitim zorunlu olacak
Borsa İstanbul'da 'manipülasyon' operasyonu: 14 gözaltı
İzmir'de 2 polisimizi şehit etmişti! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı...
FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 8'i memur, 15 gözaltı kararı
İl İl Hava Durumu: Serin ve Yağışlı Hava Geliyor
Çiftçi desteğe 'en az' enflasyon zammı istiyor
Antalya Aksu'da CHP'li belediye başkan yardımcıları istifa etti
Mersin'de anne 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
27 Mülki İdare Amiri Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltildi
Düzce'de acı olay: Oynadığı balonu kafasına geçiren çocuk boğuldu
Giyim ve ayakkabıda indirimli satışlar rekor kırdı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 tutuklama
THY 'Avrupa'nın En İyi Hava Yolu' şirketi seçildi
Türk yükseköğretimine uluslararası övgü: Model ülke
Gelirler giderleri aştı! Bütçe ağustosta fazla verdi
Motorlu araçlarda AB Uyumlu Yeni Güvenlik Kuralları yürürlüğe girdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, motorlu araçlar ve römorkları ile bunlara ait aksam, sistem ve teknik ünitelerin güvenlik ve yapım standartlarını Avrupa Birliği'ne uyumlu şekilde yeniden düzenledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2025 17:06, Son Güncelleme : 16 Eylül 2025 17:07
Motorlu araçlarda AB Uyumlu Yeni Güvenlik Kuralları yürürlüğe girdi

Motorlu araçlar ve römorkları ile bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerin genel güvenliği ve yapım özellikleri Avrupa Birliği'ne (AB) uyum kapsamında yeniden düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının konuya ilişkin yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tip onayı mevcut yeni imal edilecek araç, aksam veya ayrı teknik ünite için uygulama tarihi 7 Temmuz 2026 olarak belirlendi. 7 Temmuz 2027 tarihinden itibaren belirtilen çekme kabiliyetine ilişkin teknik şartlara uymayan araçların piyasaya arzına, tesciline ve hizmete girmesine izin verilmeyecek.

Bağlanma sistemleri, çarpışma testi, yakıt sistemi bütünlüğü ve yüksek voltajlı elektrik güvenliği ile ilgili şartlar da güncellendi. Her araç üzerine bir araç tanıtım numarası (VIN) işaretlenecek. VIN benzersiz olacak ve kesin şekilde belirli bir araca atanacak. İmalatçı, VIN numarası aracılığıyla aracın 30 yıllık bir süre boyunca izlenebilirliğini sağlayacak.

