Konut satışları yükselişte: Ağustos'ta 2025'in en yüksek seviyesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos 2025 Konut Satış İstatistikleri verilerini yayımladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 oranında artarak 143 bin 319 oldu. Böylece ağustosta 2025 yılının en yüksek konut satış rakamına ulaşıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2025 18:00, Son Güncelleme : 16 Eylül 2025 18:02
Türkiye genelinde konut satışı sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarak 143 bin 319 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin konut satışı istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışı sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,8 artışla 143 bin 319'a çıktı.

İstanbul, 21 bin 814 ile ağustosta en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 12 bin 419 konut satışıyla Ankara, 7 bin 695 ile İzmir takip etti.

Konut satış sayısının en az olduğu iller 49 ile Ardahan, 105 ile Bayburt ve 138 konutla Tunceli olarak sıralandı.

Konut satışları ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 artarak 978 bin 70 olarak gerçekleşti.

Ağustosta yabancılara 1810 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, ağustosta yıllık bazda yüzde 19,8 azaldı. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 1,3 oldu.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 671 konutla İstanbul aldı. Bu ili 576 ile Antalya, 123 konutla Mersin takip etti.

Yabancılara yapılan konut satışları, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 azalışla 13 bin 77'ye düştü.

Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Söz konusu ayda Rusya vatandaşları, Türkiye'den 283 konut satın aldı. Bu ülkeyi, 155 konutla İran ve 118 ile Almanya vatandaşları izledi.

- İpotekli konut satışları yükseldi

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,2 artışla 19 bin 712 olarak kayıtlara geçti.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,8 olarak gerçekleşti.

Ocak-ağustos döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84,6 artarak 141 bin 227'ye yükseldi.

Ağustos ayındaki ipotekli satışların 4 bin 709'u, ocak-ağustos dönemindeki satışların 33 bin 593'ü ilk el satışları olarak belirlendi.

- Diğer konut satışları ağustosta arttı

Türkiye genelinde diğer konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artarak 123 bin 607 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 86,2 olarak hesaplandı.

Ocak-ağustos döneminde gerçekleşen diğer konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 artışla 836 bin 843 olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelinde ilk el konut satış sayısı, ağustosta yıllık bazda yüzde 4,8 artarak 43 bin 916'ya yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 30,6 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-ağustos döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 artışla 295 bin 524 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artış göstererek 99 bin 403 olarak hesaplandı. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 69,4 olarak belirlendi. İkinci el konut satışları ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 682 bin 546 olarak kaydedildi.

