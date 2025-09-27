Kısmi emeklilik yaşından yıpranma payı düşülür mü?

Soru : İyi günler dilerim. Emekli sandığına mensup kamu personelinin kısmi emeklilik şartları hakkında bilgi almak istiyorum. Bilgilerim aşağıdaki gibidir;

Doğum tarihim 18.07.1979, İlk işe giriş tarihim 10.08.1998 ( 4/A) 29 gün, Askerlik tarihim 21/08/1999-21/02/2001 540 gün, Uzman Çavuş 03/03/2003-31/12/2014 11 yıl 10 ay, Fiili hizmet sürem 2 yıl 11 ay 15 gün, Hitap bilgilerimde 16 yıl 4 ay 13 gün hizmet sürem gözükmekte. Askerlik süresini borçlanmadım ama hizmetten sayıldı. Bu nedenle derece kademe ilerlemesi oldu. Hizmetlerimi birleştirdim.

Belirttiğim bilgiler dahilinde 5434 sayılı kanuna tabiyim. Bu şartlar ile kısmi emeklilik hakkından yararlanarak ne zaman emekli olabilirim.

15 yıl hizmet süresi ve 61 yaş dolumunun akabinde kazanılan hakka mı tabiyim. Yoksa edindiğim fiili hizmet süresi düşüldükten sonra belirlenen yaşa mı tabiyim. Bilgi verirseniz sevinirim. Not: Son yedi yıl kuralına tabi olduğumu ve 1261 gün 4A lı çalışırsam bu statüden emekli olabileceğimi biliyorum. Saygılarımla

Detaylar/Değerlendirmeler:

Yaş haddi ile emeklilik, memurların azami görev yapabilecekleri sürenin belirli bir yaş belirlenerek, bu yaş dolumundan sonra görev yapamayacaklarının tespit edilmesidir.

Memurların azami çalışabilecekleri yaş hadleri 5434 sayılı Kanun Madde 40 hükmünde belirlenmiştir. Bu hükümde belirlenmiş olan yaş hadleri hem 5434 hem de 5510'a tabi memurlar için uygulanmaktadır. 5434 sayılı Kanun Madde 40 hükmünde yaş hadleri belirlenmiş olanlar dışında kalanlar, yani zorunlu emeklilik yaş hadleri belirlenmemiş olanların azami memurlukta görev yapabilecekleri süre 65 yaşını doldurdukları süre ile sınırlı olmakta, 65 yaşını doldurmuş olanlar re'sen emekli edilmektedirler.

Bunun dışında 15 hizmet yılı ile belirli yaşı dolduranların da emeklilik hakları bulunmaktadır.

15 tam hizmet yılından nasıl emeklilik hakkı kazanılır?



5434 e göre emeklilik şartları arasında 61 yaş + 15 yıl hizmet şartını yerine getirilmesi halinde de emekli aylığı bağlanması işlemi bulunmaktadır. Bu husus 5434 sayılı Kanun Madde 39 hükmünde belirlenmiştir.

Ayrıca, 5434 sayılı Kanun Madde 40 hükmü gereği zorunlu emeklilik yaş hadleri ile 65 yaşının dolması nedeniyle resen emekli edilme halinde de 15 tam hizmet yılı var ise yine emekli aylığı bağlanması mümkün olmaktadır.



1 Ekim 2008 tarihinden önce memur olanları ilgilendiren ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici madde hükümleri gereği uygulanmaya devam edilen 5434 sayılı Kanun Madde 39 hükmü şu şekildedir.

"Emekli aylığı aşağıdaki hallerde bağlanır:

a) Cumhurbaşkanlığında bulunanların bu yerlerden ayrılışlarında istekleri üzerine;

b) 25 fiili hizmet yılını dolduran iştirakçilerden kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını dolduranların istekleri üzerine,

.

c) İştirakçilerden 40 ıncı madde gereğince haklarında yaş haddi hükümleri uygulanacak olanlar kurumlarınca re'sen veya (61) yaşını doldurduklarında istekleri üzerine;

ç) 87 nci maddenin (a, b, c, d, e, g, h, i, j ve m) fıkralarında gösterilenlerden 25 fiili hizmet yılını dolduran iştirakçilerden kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını dolduranların istekleri üzerine,

d) 88 inci madde gereğince emekli kesenekleri geri verilememiş olanların (61) yaşını doldurmalarında istekleri üzerine ve (b) fıkrasındaki durumda iseler re'sen;

.

Emekli aylığı bağlanabilmesi için yukardaki (c ve d) fıkralarında yazılı hallerde ilgililerin fiili hizmet müddetlerinin 15 yılı, (e ve f) fıkralarında yazılı hallerde de 25 yılı doldurmuş olmaları şarttır. (b) fıkrasının ikinci paragrafı ile (27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu gereğince kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenler hariç) (d,e ve f) fıkraları kapsamına girenlere 61 yaşını doldurmadan emekli aylığı bağlanmaz.

.

(b) ve (ç) fıkralarında gösterilenlerden 32 nci madde gereğince fiili hizmet sürelerine zam yapılanların yaş hadlerinden; eklenilen bu sürenin üç yıldan çok olmamak üzere yarısı indirilir."

Görüleceği üzere, 5434 sayılı Kanun Madde 39 hükmü ( c ) ve ( d ) bentlerinde 15 yıl + 61 yaş emeklilik şartı korunmakta, ancak fiili hizmet süresi zammının yaştan düşülmesinde ise sadece ( b ) ve ( ç ) bentlerinde sayılanlar hakkında uygulanacağı, yani 25 yıl hizmet ile 58 ve 60 yaşa tabi olanları kapsadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, yine 5434 sayılı Kanun Geçici Madde 205 hükmünde de yine 20 veya 25 yıla tabi olan kadın ve erkek memurların da yine kazandıkları yıpranma paylarının yaştan düşülmesi gerektiği (bu maddenin belirtilen bu hükmü EYT kapsamında işlevini yitirmiştir) belirlenmiştir.



Sonuç bağlamında, 5434 kapsamında olan memurların kısmi emeklilikten yani 15 yıl + 61 yaşının dolumu şartı ile emeklilik durumunda kazanmış oldukları yıpranma payları bu yaş haddinden düşülmez, mutlaka 61 yaşının doldurulması gereklidir.



Bu durumda sizin mutlaka işçi, varsa borçlanılan süreniz, memurluk ve yıpranma payınızın toplamının 25 tam yıl olması halinde yaş şartı aranmaksızın emekli olabilme hakkını kazanacağınızı söyleyebiliriz. Sorunuzda da belirttiğiniz üzere, şayet görevinizden ayrılıp işçi statüsünde çalışmanız ve bu çalışmanızın da 1260 gün ve daha fazla olması halinde tamamen işçi statüsünde işlem göreceğinizi de söyleyebiliriz. Tüm bu konular hakkında sitemizde de farklı sorular üzerine değerlendirmelerimiz mevcuttur.

