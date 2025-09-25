Türk vatandaşı olmayan eşe, ölüm aylığı bağlanır mı?

Detaylar/Değerlendirmeler:



5434 sayılı Kanun kapsamında olanlar:



5434 sayılı Kanunu Ek Madde 59 hükmü, "Türk vatandaşlarıyla evlenmiş yabancı uyruklu karılara Türkiye'de ikamet ettikleri sürece, mütekabiliyet esası da dikkate alınarak değişik 68 inci maddedeki oranlara göre aylık bağlanır." şeklindedir.

Hüküm sadece Devlet memurları ile evlenen yabancı kadınları kapsamına almakta olduğu, ancak yabancı erkeklerle evlenen kadın devlet memurlarının vefatında yabancı uyruklu erkeklerin bu kapsama girmediği, ayrıca yabancı uyruklu kadınlara aylık bağlanması için ön koşulun da kişilerin Türkiye'de ikamet etmeleri gerektiğidir. İkamet etmedikleri sürece dul aylıklarının ödenme imkanının bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Ayrıca, maddede mütekabiliyet esasından bahsedilmektedir. Mütekabiliyet esasının özü karşılıklılıktır. Yani bir ülke kendi yaptığı işlem benzerinin diğer ülkede de yapılmış olmasının aranması durumudur.



Örnek olarak Türkiye sosyal güvenlik mevzuatı olan 5434 sayılı Kanun Ek Madde 59 hükmünde yabancı uyruklu kadınlara aylık bağlanmasındaki önkoşul Türkiye'de ikamet şartıdır. Aynı şekilde yabancı ülkede görev yapan birisi Türk asıllı kadınla evlenip kendi vefat ettiğinde o ülke sosyal güvenlik mevzuatında aylık bağlanması koşulu var mıdır yok mudur ona bakılır.

Sosyal güvenlik hususlarında ülkeler arası sözleşme hükümleri de bulunmaktadır. Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülkelerde aynı durumlarda karşılıklılık yani mütekabiliyet esaslarına bakılmadan sosyal güvenlik sözleşme hükümleri uygulanmaktadır.

Ancak, ölüm tarihinde mütekabiliyet esasları da dul aylığı bağlanmasına imkan vermediği durumlarda, daha sonra Türk Vatandaşlığına dahi geçmiş olsa da ölüm tarihinde şartları taşımayanlara aylık bağlanamayacağını da değerlendirmekteyiz. Yani sonradan Türk vatandaşlığına geçme durumu söz konusu maddede yer almadığından aylık bağlanma durumu ortaya çıkmadığını anlamaktayız.



5510 sayılı Kanun kapsamında olanlar:



5510 sayılı Kanunda kısıtlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. 5510 sayılı Kanuna tabi memurların vefatlarında hak sahipliği şartlarında yine 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 5510 sayılı Kanun şartlarında yabancı uyruklu, Türk vatandaşı olma, kadın memur, erkek memur vb. gibi şartlar hak sahipliği şartları arasında bulunmaz. Vefat eden 5510 sayılı Kanuna tabi memurun nüfus kaydında yabancı uyruklu eşin gösterilmesi yeterlidir. Vefat halinde yabancı uyruklu eşe ikamet şartı, vatandaş olma şartı aranmadan aylık bağlama oranı üzerinden hak sahipliği aylığı bağlanır.



Bu minvalde sonuç değerlendirmemiz:



5434 kapsamında işlem yapılacak olan yabancı uyruklu kadınlara mütekabiliyet veya sözleşme hükümleri esas alınarak Türkiye'de ikamet ettiği sürece vefat eden devlet memuru eşinden dolayı dul aylığı bağlanabilmekte, ancak sosyal güvenlik sözleşmesinde özel hüküm bulunan haller öncelikli olarak geçerli olmakta, ayrıca mütekabiliyet esaslarında diğer ülkeler yabancı uyruklu eşlere aylık bağlama işlemini yapmıyorsa, sadece Türkiye'de ikamet etme şartı yerine getirilmiş olsa da aylık bağlanmasının mümkün olamayacağını,

5510 kapsamında ise herhangi bir şart aranmaksızın sadece yabancı uyruklu eşlerin nüfusa eş olarak tescil edilmesi kaydıyla aylık bağlanabildiğini,

değerlendirmekteyiz.