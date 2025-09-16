Fenerbahçe'de başkan adaylarının sayısı ikiye düştü

Bakan Memişoğlu duyurdu: 64 yeni ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Memişoğlu duyurdu: 64 yeni ilaç geri ödeme listesinde
İstihdam rakamları açıklandı: Sanayide düşüş, inşaat ve hizmette artış
İstihdam rakamları açıklandı: Sanayide düşüş, inşaat ve hizmette artış
Çocuklarının yanında babalarına tokat atmıştı: Tutuklandı
Çocuklarının yanında babalarına tokat atmıştı: Tutuklandı
Konut satışları yükselişte: Ağustos'ta 2025'in en yüksek seviyesi
Konut satışları yükselişte: Ağustos'ta 2025'in en yüksek seviyesi
Motorlu araçlarda AB Uyumlu Yeni Güvenlik Kuralları yürürlüğe girdi
Motorlu araçlarda AB Uyumlu Yeni Güvenlik Kuralları yürürlüğe girdi
Altının kilogram fiyatı 5 milyon liraya dayandı
Altının kilogram fiyatı 5 milyon liraya dayandı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 'depremzededen rüşvet istendi' iddiası
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 'depremzededen rüşvet istendi' iddiası
Dışişlerine modern yerleşke: 9 ayrı bina tek yerleşkede birleşiyor
Dışişlerine modern yerleşke: 9 ayrı bina tek yerleşkede birleşiyor
Sonbahar yüzünü gösteriyor: Yağışlı sistem Türkiye'ye giriyor
Sonbahar yüzünü gösteriyor: Yağışlı sistem Türkiye'ye giriyor
Euro rekor kırıyor: 48,79 TL
Euro rekor kırıyor: 48,79 TL
Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki konutlarımızın yüzde 70'ini tamamladık
Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki konutlarımızın yüzde 70'ini tamamladık
Kayseri'de zimmetine 1 milyon lira geçiren katibe ceza
Kayseri'de zimmetine 1 milyon lira geçiren katibe ceza
Erdoğan Duyurdu: TOKİ'den Yeni Sosyal Konut Projesi Geliyor
Erdoğan Duyurdu: TOKİ'den Yeni Sosyal Konut Projesi Geliyor
Özel Hastanede 'Yanlış Kestiler' İddiası: Öğretmen Hayatını kaybetti
Özel Hastanede 'Yanlış Kestiler' İddiası: Öğretmen Hayatını kaybetti
Diyarbakır'da son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce kilo ürün imha edildi
Diyarbakır'da son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce kilo ürün imha edildi
YDUS ek yerleştirme tercih işlemleri başladı
YDUS ek yerleştirme tercih işlemleri başladı
Ankara'da Uzman Çavuşu Öldüren Bacanak İntihar Etti
Ankara'da Uzman Çavuşu Öldüren Bacanak İntihar Etti
FETÖ operasyonunda polis ve öğretmenlerin bulunduğu 10 kişi gözaltında
FETÖ operasyonunda polis ve öğretmenlerin bulunduğu 10 kişi gözaltında
SGK, 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
SGK, 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
'Ehliyetsiz evlilik' dönemi bitiyor! Evlilik öncesi eğitim zorunlu olacak
'Ehliyetsiz evlilik' dönemi bitiyor! Evlilik öncesi eğitim zorunlu olacak
Borsa İstanbul'da 'manipülasyon' operasyonu: 14 gözaltı
Borsa İstanbul'da 'manipülasyon' operasyonu: 14 gözaltı
İzmir'de 2 polisimizi şehit etmişti! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı...
İzmir'de 2 polisimizi şehit etmişti! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı...
FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 8'i memur, 15 gözaltı kararı
FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 8'i memur, 15 gözaltı kararı
İl İl Hava Durumu: Serin ve Yağışlı Hava Geliyor
İl İl Hava Durumu: Serin ve Yağışlı Hava Geliyor
Çiftçi desteğe 'en az' enflasyon zammı istiyor
Çiftçi desteğe 'en az' enflasyon zammı istiyor
Antalya Aksu'da CHP'li belediye başkan yardımcıları istifa etti
Antalya Aksu'da CHP'li belediye başkan yardımcıları istifa etti
Mersin'de anne 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
Mersin'de anne 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
27 Mülki İdare Amiri Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltildi
27 Mülki İdare Amiri Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltildi
Düzce'de acı olay: Oynadığı balonu kafasına geçiren çocuk boğuldu
Düzce'de acı olay: Oynadığı balonu kafasına geçiren çocuk boğuldu
Giyim ve ayakkabıda indirimli satışlar rekor kırdı
Giyim ve ayakkabıda indirimli satışlar rekor kırdı
Ana sayfaHaberler Spor

Fenerbahçe'de başkan adaylarının sayısı ikiye düştü

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp, camiada Sadettin Saran ile birleşmeleri konusunda yoğun bir talep olduğunu ve Saran'ın adaylığında hiçbir hukuki sorun olmadığını ifade ederek, "İmza sürecinin amacını netleştirmek ve oyların bölünmesine engel olmak adına adaylıktan çekilme kararımızı siz değerleri taraftarlarımıza ve kıymetli kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Tek gayemiz Fenerbahçe'dir" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2025 19:10, Son Güncelleme : 16 Eylül 2025 19:12
Yazdır
Fenerbahçe'de başkan adaylarının sayısı ikiye düştü

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp, yaptığı yazılı açıklama ile Sadettin Saran lehine adaylıktan çekildiğini duyurdu. Saran ile yaptığı detaylı görüşmede adaylığıyla ilgili hiçbir hukuki sorunun olmadığını kendilerine beyan edildiğini de belirten Kutlualp, "20-21 Eylül'deki Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesinde, Fenerbahçemizin yeniden hak ettiği günlere kavuşması için milyonlarca taraftarımızın ve kongre üyelerimizin sorumluluğunu taşıyarak yola çıktık. 26 Nisan 2025'te YDK toplantısında değişim talebini ilk kez ben dile getirdim. Sayın Başkanın, 'Kongre yapmayacağız' sözlerinin ardından üyelerimizle birlikte mecburi bir imza kampanyası başlattık. Wyndham Otel'de 2 bin 500'e yakın imza topladık, diğer dernekler ve bağımsız üyelerle bu sayı 10 bine ulaştı. Bu güçlü irade sonucunda kulüp yönetimimiz kongre kararı almak zorunda kaldı. Sonrasında gerekli 500'den fazla imzayı da Yüksek Divan Kurulumuza teslim ederek adaylık sürecini tamamladık.

Geçmişte Aziz Yıldırım yönetiminde elde ettiğimiz 2 şampiyonluk ve edindiğim tecrübelerimle Fenerbahçe'ye fayda sağlayacağıma olan inancım hep tam oldu. Ancak biz Fenerbahçeliler için esas olan kişisel hedefler değil, kulübümüzün geleceğidir. Bugün yapılan anketler, değişim isteyen milyonların tercihlerinde Sayın Sadettin Saran'ın önde olduğunu göstermektedir. Ayrıca camiamızda iki adayın birleşmesine dair yoğun bir talep vardır. Kendisiyle yaptığımız detaylı görüşmeler sonucunda hiçbir hukuki sorunun olmadığını bizlere beyan etmiştir. Kulübümüzün ve Yüksek Divan Kurulumuzun da kendisinin adaylığını uygun bulduğunu açıklaması ve devlet kurumlarından herhangi bir olumsuz görüş almamış olması, kararımızda etkili olmuştur. Bu konuları birlikte değerlendirdiğimizde, bu dakikadan sonra artık Sayın Saran'a söz konusu hukuki konularda bir engel gelmesinin gerek hukuksal gerekse demokratik yarış açısından son derece yanlış ve imkansız bir kurgu olacağını düşünmekteyiz" diye konuştu.

"Fenerbahçemiz için elimizi taşın altına koymaktan asla çekinmeyeceğiz"

Sarı-lacivertli camianın bir ve bütün halinde yoluna devam etmesi gerektiğinin altını çizen Kutlualp, şunları söyledi:

"Tüm bu gerçekler doğrultusunda en yüksek oyu alan iki adayın ikinci turda yarışacağı bir seçim sistemimizin olmaması, imza sürecinin amacını netleştirmek ve oyların bölünmesine engel olmak adına adaylıktan çekilme kararımızı siz değerleri taraftarlarımıza ve kıymetli kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Listelerin yarın verilecek olması nedeniyle bu adımı erkenden atmayı zaruri gördük. Sayın Sadettin Saran'ın yönetim kurulu adaylarımıza teveccüh göstermesi kendi takdir ve tasarrufundadır.

Tek gayemiz Fenerbahçe'dir. Dün olduğu gibi gelecekte de Fenerbahçemiz için elimizi taşın altına koymaktan asla çekinmeyeceğiz. Seçimde kazananın Fenerbahçe olması, camiamızın bir ve bütün halinde yoluna devam etmesi tek isteğimizdir. Adaylığımı açıkladığım günden bu yana yanımda olan tüm Fenerbahçe sevdalılarına ve benimle birlikte cesurca bu yolda yürüyen tüm yol arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Yarınlar Fenerbahçe'nin."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber