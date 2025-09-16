Bakan Kurum: Her üç depremzededen ikisi yeni yuvasında

Bakan Memişoğlu duyurdu: 64 yeni ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Memişoğlu duyurdu: 64 yeni ilaç geri ödeme listesinde
İstihdam rakamları açıklandı: Sanayide düşüş, inşaat ve hizmette artış
İstihdam rakamları açıklandı: Sanayide düşüş, inşaat ve hizmette artış
Çocuklarının yanında babalarına tokat atmıştı: Tutuklandı
Çocuklarının yanında babalarına tokat atmıştı: Tutuklandı
Konut satışları yükselişte: Ağustos'ta 2025'in en yüksek seviyesi
Konut satışları yükselişte: Ağustos'ta 2025'in en yüksek seviyesi
Motorlu araçlarda AB Uyumlu Yeni Güvenlik Kuralları yürürlüğe girdi
Motorlu araçlarda AB Uyumlu Yeni Güvenlik Kuralları yürürlüğe girdi
Altının kilogram fiyatı 5 milyon liraya dayandı
Altının kilogram fiyatı 5 milyon liraya dayandı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 'depremzededen rüşvet istendi' iddiası
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 'depremzededen rüşvet istendi' iddiası
Dışişlerine modern yerleşke: 9 ayrı bina tek yerleşkede birleşiyor
Dışişlerine modern yerleşke: 9 ayrı bina tek yerleşkede birleşiyor
Sonbahar yüzünü gösteriyor: Yağışlı sistem Türkiye'ye giriyor
Sonbahar yüzünü gösteriyor: Yağışlı sistem Türkiye'ye giriyor
Euro rekor kırıyor: 48,79 TL
Euro rekor kırıyor: 48,79 TL
Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki konutlarımızın yüzde 70'ini tamamladık
Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki konutlarımızın yüzde 70'ini tamamladık
Kayseri'de zimmetine 1 milyon lira geçiren katibe ceza
Kayseri'de zimmetine 1 milyon lira geçiren katibe ceza
Erdoğan Duyurdu: TOKİ'den Yeni Sosyal Konut Projesi Geliyor
Erdoğan Duyurdu: TOKİ'den Yeni Sosyal Konut Projesi Geliyor
Özel Hastanede 'Yanlış Kestiler' İddiası: Öğretmen Hayatını kaybetti
Özel Hastanede 'Yanlış Kestiler' İddiası: Öğretmen Hayatını kaybetti
Diyarbakır'da son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce kilo ürün imha edildi
Diyarbakır'da son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce kilo ürün imha edildi
YDUS ek yerleştirme tercih işlemleri başladı
YDUS ek yerleştirme tercih işlemleri başladı
Ankara'da Uzman Çavuşu Öldüren Bacanak İntihar Etti
Ankara'da Uzman Çavuşu Öldüren Bacanak İntihar Etti
FETÖ operasyonunda polis ve öğretmenlerin bulunduğu 10 kişi gözaltında
FETÖ operasyonunda polis ve öğretmenlerin bulunduğu 10 kişi gözaltında
SGK, 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
SGK, 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
'Ehliyetsiz evlilik' dönemi bitiyor! Evlilik öncesi eğitim zorunlu olacak
'Ehliyetsiz evlilik' dönemi bitiyor! Evlilik öncesi eğitim zorunlu olacak
Borsa İstanbul'da 'manipülasyon' operasyonu: 14 gözaltı
Borsa İstanbul'da 'manipülasyon' operasyonu: 14 gözaltı
İzmir'de 2 polisimizi şehit etmişti! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı...
İzmir'de 2 polisimizi şehit etmişti! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı...
FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 8'i memur, 15 gözaltı kararı
FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 8'i memur, 15 gözaltı kararı
İl İl Hava Durumu: Serin ve Yağışlı Hava Geliyor
İl İl Hava Durumu: Serin ve Yağışlı Hava Geliyor
Çiftçi desteğe 'en az' enflasyon zammı istiyor
Çiftçi desteğe 'en az' enflasyon zammı istiyor
Antalya Aksu'da CHP'li belediye başkan yardımcıları istifa etti
Antalya Aksu'da CHP'li belediye başkan yardımcıları istifa etti
Mersin'de anne 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
Mersin'de anne 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
27 Mülki İdare Amiri Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltildi
27 Mülki İdare Amiri Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltildi
Düzce'de acı olay: Oynadığı balonu kafasına geçiren çocuk boğuldu
Düzce'de acı olay: Oynadığı balonu kafasına geçiren çocuk boğuldu
Giyim ve ayakkabıda indirimli satışlar rekor kırdı
Giyim ve ayakkabıda indirimli satışlar rekor kırdı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bakan Kurum: Her üç depremzededen ikisi yeni yuvasında

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ifade ederek, "Şu anda deprem bölgesindeki her üç depremzede kardeşimizden ikisi altyapısıyla ve yaşam alanlarıyla yeni yuvasına kavuştu." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2025 19:27, Son Güncelleme : 16 Eylül 2025 19:51
Yazdır
Bakan Kurum: Her üç depremzededen ikisi yeni yuvasında

Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda kentte yoğun bir gün geçirdiklerini söyledi.

Kahramanmaraş'ın 6 Şubat depremlerinde çok ağır yaralar aldığını hatırlatan Kurum, asrın birlikteliğiyle şehrin hızla yeniden ayağa kaldırılmaya çalışıldığını dile getirdi.

Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Şu anda deprem bölgesindeki her üç depremzede kardeşimizden ikisi altyapısıyla ve yaşam alanlarıyla yeni yuvasına kavuştu. Bu sadece bir anahtar teslimi olmadı, devletimizin kudretinin ve milletimizin gücünün en güçlü ispatı olarak da tarihteki yerini aldı. İnşallah yarın ve önümüzdeki günlerde de nice büyük eseri aynı kararlılıkla, aynı aşkla Kahramanmaraş'ımıza kazandırmaya devam edeceğiz. Kahramanmaraş'ta çok kapsamlı, çok boyutlu ve her adımı büyük titizlikle düşünülmüş bir şehircilik stratejisiyle hareket ediyoruz. Maraşlı hemşerilerimizin huzuru, güveni, refahı ve mutluluğu bizim için her şeyden daha değerlidir. Biz ne söz verdiysek, fazlasıyla yerine getirmek için gece gündüz çalışıyor, milletimizin dualarına nail olabilmek için var gücümüzle gayret ediyoruz."

Kahramanmaraş genelinde teslim edilenlerin haricinde, şu anda 29 bin konut ve köy evinin inşaatının sürdüğünü anımsatan Kurum, yıl sonunda kentte 74 bin konut ve iş yerini teslim etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

İktidar olarak tüm gayretleriyle eserler ortaya koyup yeni umutlar inşa ettiklerini anlatan Kurum, muhalefetin ise her şeye rağmen umutsuzluk yaydığını söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber