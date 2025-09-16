Bakan Kurum: Her üç depremzededen ikisi yeni yuvasında

Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda kentte yoğun bir gün geçirdiklerini söyledi.

Kahramanmaraş'ın 6 Şubat depremlerinde çok ağır yaralar aldığını hatırlatan Kurum, asrın birlikteliğiyle şehrin hızla yeniden ayağa kaldırılmaya çalışıldığını dile getirdi.

Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Şu anda deprem bölgesindeki her üç depremzede kardeşimizden ikisi altyapısıyla ve yaşam alanlarıyla yeni yuvasına kavuştu. Bu sadece bir anahtar teslimi olmadı, devletimizin kudretinin ve milletimizin gücünün en güçlü ispatı olarak da tarihteki yerini aldı. İnşallah yarın ve önümüzdeki günlerde de nice büyük eseri aynı kararlılıkla, aynı aşkla Kahramanmaraş'ımıza kazandırmaya devam edeceğiz. Kahramanmaraş'ta çok kapsamlı, çok boyutlu ve her adımı büyük titizlikle düşünülmüş bir şehircilik stratejisiyle hareket ediyoruz. Maraşlı hemşerilerimizin huzuru, güveni, refahı ve mutluluğu bizim için her şeyden daha değerlidir. Biz ne söz verdiysek, fazlasıyla yerine getirmek için gece gündüz çalışıyor, milletimizin dualarına nail olabilmek için var gücümüzle gayret ediyoruz."

Kahramanmaraş genelinde teslim edilenlerin haricinde, şu anda 29 bin konut ve köy evinin inşaatının sürdüğünü anımsatan Kurum, yıl sonunda kentte 74 bin konut ve iş yerini teslim etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

İktidar olarak tüm gayretleriyle eserler ortaya koyup yeni umutlar inşa ettiklerini anlatan Kurum, muhalefetin ise her şeye rağmen umutsuzluk yaydığını söyledi.