Odasında kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde odasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 54 yaşındaki Okul Müdürü Süleyman Çetinkaya görev yaptığı okulun bahçesinde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2025 20:13, Son Güncelleme : 16 Eylül 2025 20:36
Ali Çetinkaya Ortaokulu Müdürü Süleyman Çetinkaya'nın vefatı dolayısıyla okul bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Sandıklı Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, Sandıklı Belediye Başkanımız Adnan Öztaş, Sandıklı AK Parti İlçe Başkanı Murat Erkalan, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Ermiş, İlçe Jandarma Komutanı Mevlüt Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, İlçe Yazı İşleri Müdürü Şükrü Ülgüner katıldı.
Başkan Adnan Öztaş, merhuma Allah'tan rahmet dileyerek, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.
Çetinkaya düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanırken, öğrenci ve öğretmenler Çetinkaya için uzun süre gözyaşı döktü.