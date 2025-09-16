Odasında kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti

Çetinkaya düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanırken, öğrenci ve öğretmenler Çetinkaya için uzun süre gözyaşı döktü.

Başkan Adnan Öztaş, merhuma Allah'tan rahmet dileyerek, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.

