3 ton atık 1 sınıfı aydınlattı: Sınıflar güneş enerjisiyle aydınlanıyor

Bursa'da lise öğrencilerinin topladıkları geri dönüşüm atıklarından elde edilen gelirle alınan güneş panelleri, sınıfların aydınlanmasını sağlıyor.



Kağıt, metal ve plastik olmak üzere toplanan toplam 3 bin 200 kilogram atık karşılığı alınan paneller 1 sınıfın elektrik ihtiyacını karşılıyor. Projenin başlangıç aşamasında olduğu belirtilirken ilerleyen aylarda 5 sınıf daha elektrik enerjisine geçecek.

Bursa'da Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Gül Banu Klovac, oğluyla birlikte gittiği Yunanistan seyahatinde köylülerin yol kenarlarına güneş paneli yerleştirerek elektik ürettiğini keşfetti. Görev yaptığı okulunda güneş enerjisi sistemine geçerek tasarruf sağlayacağını düşünen Klovac, projenin maliyetli olduğunu fark edince çareyi "Sıfır Atık" projesinde buldu. Okulda öğrenciler ve öğretmenler kağıt, plastik ve metal olmak üzere toplam 3 bin 200 kilogram geri dönüştürülebilir atık topladı. Geri dönüşüm atıkları satılarak elde edilen gelirle binaya güneş enerji paneli takıldı. Projenin tanıtımı için 11-B sınıfı örnek sınıf olarak belirlenerek güneş enerjisi sistemine entegre edildi. Sınıf içerisinde bulunan bilgisayarlar, akıllı tahta, lambalar ve birçok cihaz için güneş enerjisi kullanmaya başladı. Ayrıca proje çerçevesinde örnek sınıf içindeki 16 lamba, 8 tasarruflu led lamba ile değiştirildi. Sadece led lambalardan yüzde 52 oranında tasarruf sağlandı. Projenin henüz başlangıç aşamasında olduğunu söyleyen Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Gül Banu Klovac, Ekim ve Kasım ayları içerisinde 5 ila 6 sınıfın daha güneş enerjisi sistemine entegre edileceğini söyledi.

"Projenin amacı gelir elde etmek değil, çocuklarımıza geri dönüşüm eğitimi kazandırmak"



Projenin sonucunda elde edilen tasarrufun yanı sıra öğrencilerin de geri dönüşüm eğitimim kazandığını söyleyen Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi Müdürü Çağatay Yaşlık, "Bu proje müdür yardımcımız Gül Banu Klovac tarafından bana iletildi. Müdür yardımcımız projeyi benimle paylaştığında aslında zor bir süreç olduğunu biliyordum. Ama hocam sağ olsun öğretmenlerin, öğrencileri işin içine katarak kısa bir sürede bu projeyi hayata geçirmeyi başardı ve bu projede atıkların geri kazandırarak elde ettiğimiz gelirlerle sınıfların elektrik ihtiyacını karşılıyoruz. Dünyada tüketimin ve nüfusun bu kadar arttığı ve geri dönüşümün ön planda olduğu bir ortamda önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Burada projenin amacı bir gelir elde etmek değil. Bununla beraber çocuklarınızı eğitmek, geri dönüşüm eğitimi kazandırmak. Dünyada geri dönüşüm bu kadar ön plandayken, atıkların geri dönüşüme kazandırılmasıyla beraber biz daha yaşanılabilir bir dünyaya katkı sağlıyoruz, böyle de bir faydası var bu projenin. Diğer okullara da örnek olmasını temenni ediyorum. Fikir olarak dışarıdan baktığınızda aslında çok güzel, ama bu geri dönüşüm işleri biraz zor olabiliyor. Projenin planlaması doğru bir şekilde yapıldı. Dolayısıyla yavaş yavaş meyvelerini vermeye başladı. Okulda herkes geri dönüştürülebilir atık topladı ve bir baktık bir sürü atık var. Sonrasında bu atıkları geri dönüşüme kazandırarak bir sınıfımızın elektrik ihtiyacını karşılayacak güneş enerjisi sistemi kurduk. Elektrik ihtiyacımızı bu şekilde karşılıyoruz inanıyorum ki devamı da gelecektir" ifadelerini kullandı.

3 bin 200 kilogram atık toplandı



Projenin maliyetinin yüksek olduğu fark eden Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Gül Banu Klovac, karşısına çıkan engeli aşmayı bildi. Güneş enerjisi sistemi için gerekli bütçeyi geri dönüştürülebilir atık ile sağlayan Klovac, "Oğlumla Yunanistan gezisine gitmiştik. Bu seyahat esnasında yol kenarlarında, köylünün orada küçük güneş panellerini gördüm. Merak ettim güneş panelleri neden yolun kenarına yapılmış diye. Bana bunların köylüler tarafından kendi enerjilerinin üretmekle fazlasını devlete saklamak amacıyla yaptığını söylediler. Orada onun da kendi okulumuzda satmak amacıyla değil ama kendi enerjimizi üreterek devletimize ve toplumumuza bir katkı sağlarız diye düşündüm. Bunun için sıfır atıkla birleştirmek, yani iki ayaklı bir proje olmasını istedim. Şu anda örnek sınıf yaparak öğrencilerimize kesintisiz eğitim sunuyoruz. Elektrikler gittiğinde bile güneş enerjisi panelinden aldığımız enerjiyle sınıf eğitime devam edebiliyoruz. Sıfır atıktan elde ettiğimiz gelirle güneş enerji paneli kurmayı hedeflemiştik. Öncelikle okulumuzun kendi içerisindeki bütün dönüştürülebilen kağıt, plastik, metal atıklar ayrı ayrı toplandı. Bunları okulumuzun arka tarafında depoladık. Daha sonra da bunları satarak elde ettiğimiz gelirle güneş enerji paneli alarak 11-B sınıfına bu paneli taktık. Bir aydan kısa bir sürede. 3 ton plastik ve kağıt atık topladık. 200 kilogram da metal atık toplayarak güneş enerji paneli için gerekli olan miktarı karşılamış olduk. Atık toplama konusunda öğretmenlerden ve öğrencilerden destek aldık. Kurulumunda ilk günden son güne kadar bize yardımcı oldular. Sınıfta 16 tane lamba vardı. Biz bunların yerine elde ettiğimiz gelirle 8 tane tasarruflu lamba ile değiştirdik. Burada da yüzde 52 oranında enerji tasarrufu sağladık. Led lambalarla birlikte toplam 19 bin 500 liraya bu projeyi gerçekleştirdik. Şu anda depomuz bir sınıfı karşılayacak kadar atıkla doldu ama bizim hedefimiz bir sınıfı değil bundan sonraki aşamada Ekim-Kasım ayları içerisinde 5 ila 6 sınıfımızı güneş enerjisiyle entegre etmek" şeklinde konuştu.