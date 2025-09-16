Otomobil kapısı 'Silah' sayıldı: Kıskançlık krizinde masum kadın yaralandı
Öğrencilere dijital haklar eğitimi: 17-18 Eylül'de okullarda işlenecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrencilerin dijital teknolojileri verimli ve güvenli kullanarak dijital ortamda güvenli ve bilinçli şekilde var olabilmelerine rehberlik etmesi amacıyla 17-18 Eylül'de uygulanmak üzere her kademe için ders içerikleri hazırlandı.

Haber Giriş : 16 Eylül 2025 21:00
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Enstitü Sosyal işbirliğiyle hayata geçirilen çocukların dijital ortamdaki mahremiyetini korumak, hukuksal riskleri tanımlamak ve topyekun bir bilinç oluşturmak için Türkiye'nin öncülüğünde dünyada ilk kez "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imza altına alınmıştı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasını taşıyan "Dijital Dünyada Çocuk Hakları" konulu yazı illere gönderildi.

Yazıda, öğrencilerin dijital ortamda güvenli, sağlıklı ve bilinçli şekilde var olabilmelerinin MEB'in öncelikli çalışma alanları arasında yer aldığı belirtildi.

Her öğrencinin dijital dünyada yetkin ve erdemli bir birey olarak var olması, haklarını tanıması, zihinsel, fiziksel ve duygusal esenliğini koruyacak önlemlerin alınmasının önem arz ettiği aktarılan yazıda, öğrencilerin kendi dijital haklarını koruyabilecek duruma gelene kadar güvenliğinin sağlanması, dijital haklarının görünür kılınması, dijital dünyada da birey olarak var olmaları düşüncesinden hareketle sözleşmenin hazırlandığı kaydedildi.

Söz konusu sözleşme doğrultusunda dijital imza kampanyası başlatıldığı ve ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri için ders içeriklerinin geliştirildiğine dikkat çekilen yazıda, ayrıca öğretmenler için elektronik içerikler, veliler için ise rehber ve elektronik içerikler hazırlandığı ifade edildi.

Bu doğrultuda ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli "Dijital Okuryazarlık Becerileri" doğrultusunda hazırlanan ders içeriklerinin ilgili kademe dikkate alınarak 17-18 Eylül tarihlerinde uygulanacağı belirtilen yazıda, sözleşmenin basılı nüshasının velilere ulaştırılacağı, öğretmen ve velilere EBA platformunda da yayınlanan rehber ve içeriklerin duyurulacağı bildirildi.

- İlkokul öğrencileri için 4 aşamadan oluşan etkinlik hazırlandı

MEB tarafından hazırlanan içeriklerle dijital teknolojilerin verimli, güvenli ve amaca uygun şekilde kullanılarak öğrencilerin dijital ortamda güvenli, sağlıklı ve bilinçli şekilde var olabilmelerine rehberlik edilmesi hedeflendi.

Bu kapsamda ilkokullar için hazırlanan içeriğin etkinliğinde öğrencilerin dijital dünyadaki sınırlar, haklar ve bu hakların neden gerekli olduğu konusunda farkındalık kazanmaları amaçlandı.

4 aşamadan oluşan etkinlikte öğrenciler, ilk aşamada kuralların neden gerekli olduğunu, ikinci aşamada dijital dünyanın hayattaki yeri, üçüncü aşamada "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"ni ve son aşamada ise kendi deneyimlerinden yola çıkarak dijital ortamda nasıl güvende kalabileceklerine dair ipuçlarını öğrenecek.

- Ortaokul öğrencileri dijital dünyadaki haklarına yönelik kavram haritası çalışması yapacak

Bakanlıkça, ortaokullara yönelik hazırlanan etkinliğin amacı da öğrencilerin dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehlikelerin farkına varmalarını sağlamak ve dijital ortamdaki sınırlar ile haklar konusunda bilinç kazanmalarına yardımcı olmak olarak belirlendi.

Hazırlanan etkinlik kapsamında öğrencilerin dijital dünyada da haklar ve sınırlar olduğunu kavramalarına yardımcı olacak bir kavram haritası çalışmasıyla başlayacak. Daha sonra, dijital dünyada karşılaşılabilecek bir hak ihlalini fark etmek ve bu durumu nasıl şikayet edebileceklerini öğrenmek amacıyla iki senaryo sunulacak.

Her senaryonun sonunda, tartışmayı derinleştirmek amacıyla sorular yer alacak ve öğretmenler bu soruları öğrencilerine yönelterek onların düşünmelerini ve konuyu daha kapsamlı şekilde ele almalarını sağlayabilecek.

Etkinliğin sonunda ise öğrencilerden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yönelik, senaryodaki hak ihlaliyle ilgili örnek bir şikayet dilekçe yazmaları istenecek.

- Lise öğrencileri dijital dünyadaki haklar üzerine münazara yapacak

Lise öğrencileri için hazırlanan etkinlikte ise öncelikle sözleşme metni tüm öğrencilere dağıtılarak çocukların dijital dünyadaki hakları üzerine düşünmeleri sağlanacak.

40 dakikalık müzakere simülasyonu için hazırlanan yönerge, etkinliğin hedeflerini ve akışını açıkladıktan sonra tüm öğrencilerin okuması için senaryo sunacak. Öğrencilerden gönüllü 12 kişi seçilecek ve iki grup oluşturulacak.

Her gruba pozisyon belgelerinden birisi verilecek ve her grup sadece kendi pozisyon belgesinde yazanları görerek kendi pozisyonuna ve hedefine göre konuyu karşı tarafla müzakere edecek. Müzakerenin sonunda iki tarafın da kabul ettiği ortak bir anlaşma metni hazırlanacak ve taraflar bu metni imzalayarak sınıfa okuyacak.

- Velilere yönelik çocukların sorumlu dijital vatandaş olarak gelişmeleri için rehber hazırlandı

Öğrencilere yönelik hazırlanan içeriklerin yanı sıra velilerin de çocuklarına mahremiyet, bilgi edinme, korunma ve unutulma hakkı gibi temel dijital haklar hakkında konuşmak, onların hem haklarını bilmelerine hem de sorumlu dijital vatandaşlar olarak gelişmelerine yardımcı olmalarını sağlamaları için "Yaş Gruplarına Göre Veli Rehberi" oluşturuldu.

Çocukların gelişim dönemleri göz önünde bulundurularak hazırlanan rehber, 3-6 yaş (erken çocukluk), 7-11 yaş (orta çocukluk) ve 12-18 yaş (ergenlik) grupları için ayrı bölümler halinde düzenlendi.

Rehberin son bölümünde ise dijital kullanımları düzenlemenin bir parçası olan alternatif faaliyet önerileri de yer aldı.

Söz konusu içerikler, 17-18 Eylül'de uygulanacak.

