2026'da tarımsal destekler artıyor: Ayçiçeği, soya ve pamuk öne çıkıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 üretim yılı için ayçiçeği ve soya üretiminde dekara 930 lira, pamukta ise 1395 lira destek verileceğini açıkladı. Buğday, arpa, mısır ve baklagillerde de destek miktarları artırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2025 21:58, Son Güncelleme : 16 Eylül 2025 22:22
2026'da tarımsal destekler artıyor: Ayçiçeği, soya ve pamuk öne çıkıyor

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2026 yılı tarımsal destekleme rakamları duyuruldu. Buna göre ayçiçeği ve soya için dekara 930 lira, pamuk için ise dekara 1395 lira destek sağlanacak. Planlı üretime uygun ekim yapan üreticilere 465 lira, su kısıtı havzalarında üretim yapanlara ise 372 lira ek destek verilecek.

Buğday, arpa ve mısırda artış

Buğday ve arpada bu yıl dekara 634 lira olan desteğin 2026'da 806 liraya çıkacağı belirtildi. Dane mısırda ise bu yılki 488 liralık destek, gelecek yıl 806 liraya yükseltilecek.

Baklagil üreticisine destek

Kuru fasulye için dekara 930 lira, mercimek ve nohut için ise 620 lira destek öngörülüyor. Bakanlık, "Baklagil desteklerimizle üreticimizin emeği değer kazanıyor, kırsal kalkınma güçleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kanola ve aspirde üretim çeşitliliği

Yağlı tohumlar kapsamında 2026'da kanola üretimine dekara 930 lira, aspir üretimine ise 620 lira destek sağlanacak. Böylece üretimde çeşitliliğin artırılması hedefleniyor.

Patates ve soğana ek destek

Patates ve soğanda bu yıl 488 lira olan destek, 2026'da 620 liraya çıkarılacak. Bakanlık, üretim ve kırsal kalkınmanın güçlenmesi için desteklerin artırılarak süreceğini vurguladı.

