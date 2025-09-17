Konya'da parkta üvey babasını bıçakladı
Konya'da 21 yaşındaki genç, bir parkta tartıştığı üvey babasını bıçaklayarak ağır yaraladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2025 07:41, Son Güncelleme : 17 Eylül 2025 08:44
Konya'da gece saat 23.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Suşehri Sokak üzerinde, sokak üzerindeki parkta bulunan 21 yaşındaki M.E.K., üvey babası K.D. ile karşılaştı.
ÜVEY BABASINI BIÇAKLAYARAK AĞIR YARALADI
İkili arasında çıkan tartışmada M.E.K. yanında bulunan bıçak ile üvey babasını göğsünden yaralayıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, şüpheli üvey oğul ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.