Yurtta Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Batı Karadeniz ile Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği bildirildi. Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Türkiye genelinde hava durumu detayları aşağıda bölge bölge sunulmuştur.

Marmara Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu; Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Çanakkale: 32°C, parçalı ve az bulutlu

Edirne: 30°C, parçalı ve az bulutlu

İstanbul: 29°C, parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ege Bölgesi

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Denizli: 36°C, az bulutlu ve açık

İzmir: 31°C, az bulutlu ve açık

Muğla: 34°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Adana: 36°C, az bulutlu ve açık; zamanla parçalı bulutlu

Antalya: 35°C, az bulutlu ve açık

Burdur: 34°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara: 29°C, az bulutlu ve açık; zamanla parçalı bulutlu

Eskişehir: 29°C, az bulutlu ve açık; zamanla parçalı bulutlu

Konya: 30°C, az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu; bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu: 29°C, parçalı ve az bulutlu; zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Düzce: 29°C, parçalı ve az bulutlu; zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sinop: 28°C, parçalı ve az bulutlu; zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu; Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Amasya: 29°C, parçalı ve çok bulutlu

Rize: 26°C, parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Samsun: 26°C, parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık; kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum: 24°C, az bulutlu ve açık

Kars: 23°C, parçalı ve az bulutlu

Malatya: 31°C, az bulutlu ve açık

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır: 35°C, az bulutlu ve açık

Gaziantep: 36°C, az bulutlu ve açık

Mardin: 33°C, az bulutlu ve açık

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sağanak yağış uyarısı yapılmıştır. Vatandaşların ani hava değişikliklerine karşı dikkatli olmaları önerilmektedir.