Evlenecek gençler 250 bin TL destekle evlerini düzebilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 150 bin liralık evlilik kredisinde artışa giderek 250 bin liraya çıkarıldığını açıklamıştı. 2026 itibarıyla geçerli olacak 250 bin liralık kredi ile yeni evlenecek genç çiftler evlerini düzecek. Türkiye genelindeki fiyatlar incelendiğinde, 250 bin liralık krediyle bir evin temel ihtiyaçlarının büyük ölçüde karşılanabildiği görülüyor. Ülke geneline göre daha pahalı olan İstanbul ve Ankara özelinde yaptığımız fiyat araştırmasına göre genç çiftler İstanbul'da en fazla 330 bin liraya, Ankara'da ise en fazla 275 bin liraya evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Öte yandan Bakanlık, Bakanlık, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında belediyeler, valilikler ve yerel işletmelerle iş birliği yaparak yerel düzeyde indirim anlaşmaları yapıyor. Bu sayede kredi kapsamında alışveriş yapan çiftler, piyasadaki fiyatlara göre ek indirimlerden yararlanabilecek. Bakanlığın destek kampanyası yalnızca büyük ulusal markalarla sınırlı kalmıyor. Yerel işletmeler de anlaşma kapsamına dahil edilerek çiftlerin alışveriş yaparken hem marka çeşitliliği artırıldı hem de lojistik/maliyet avantajı sağlandı.

ÖZEL KOD UYGULANIYOR

81 ilin tamamında geçerli olan bu kampanya İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde de evlenecek gençlerin yerel beyaz eşya mağazaları veya küçük mobilyacılarla anlaşmalı kampanyalardan faydalanabileceği anlamına geliyor. Yerel indirimler genellikle beyaz eşya, mobilya, ev tekstili ve mutfak gereçleri gibi kategorilerde, özel indirim koduyla sağlanıyor.

İSTANBUL'DA EVLENECEK ÇİFTİN ALIŞVERİŞ LİSTESİ:

- Beyaz eşya seti (4'lü / 5'li: buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak / davlumbaz) orta- üst markalardan 130 bin lira,

- Salon Koltuk Takımı (3+2+1 veya köşe + berjer seçenekleri) 60 bin lira,

- Yatak Odası Takımı (karyola + büyük gardırop + komodin + şifonyer) 55 bin lira,

- Yatak + Şilte (çift kişilik kaliteli model) 30 bin lira,

- Hol / Antre Mobilyası + Aksesuar (ayna, portmanto vb.) 15 bin lira,

- Dekorasyon ve Aksesuarlar (perde, halı, aydınlatma, birkaç tablo / duvar dekoru) 25 bin lira,

- Nakliye & Montaj & Taşıma + Küçük Ev Aletleri 15 bin lira olmak üzere üst kalite ürünlerle en fazla 330 bin liraya alınabilir.

ANKARA'DA ORTALAMA FİYATLAR: