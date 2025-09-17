49 ilde tefecilere operasyon: 115 şüpheli yakalandı

Yakalanan şüphelilerin; tefecilik, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet, zimmet ve irtikap, vergi usulkKanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik suçlarından savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldı.

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Manisa, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Batman, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce'de planlı ve projeli hazırlanan çalışmalar sonrası bu sabah düğmeye basıldı.

Bu kapsamda bu sabah 49 ilde müdahaleler gerçekleştirildi.

