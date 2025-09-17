İstanbul'da Konut Satışlarının En Çok Arttığı 5 İlçe
İstanbul'da ağustos ayında konut satışlarının en çok arttığı ve azaldığı ilçeler açıklandı. Detaylar ve ilçe bazında satış rakamları haberimizde.
Kaynak : Ekonomim
17 Eylül 2025
Türkiye genelinde ağustos ayında konut satışları 143 bin 319 adedi aşarken, İstanbul'da satış adedi 21 bin 814 olarak kaydedildi. Yıllık bazda satışlardaki artış %6,8 oldu ve bu veri, yılın en yüksek aylık satışı olarak öne çıktı. Ocak-Ağustos 2025 döneminde ise toplam satışlar geçen yılın aynı ayına göre %21,3 yükselerek 978 bin 70 adede ulaştı. Kredi kullanılarak yapılan konut satışları da %84,6 artışla 141 bin 227 adede çıktı. İstanbul, konut piyasasında zirvedeki yerini korurken, ilçeler bazında da dikkat çekici değişimler yaşandı.
İstanbul'da Satışların En Çok Arttığı İlçeler
- Avcılar: 741 adet (%28,20)
- Gaziosmanpaşa: 551 adet (%14,08)
- Zeytinburnu: 495 adet (%13,01)
- Fatih: 565 adet (%6,60)
- Küçükçekmece: 707 adet (%6,16)
Satışların En Çok Gerilediği İlçeler
- Sancaktepe: 656 adet (%-37,40)
- Silivri: 563 adet (%-30,67)
- Pendik: 919 adet (%-15,30)
- Üsküdar: 465 adet (%-13,83)
- Başakşehir: 959 adet (%-11,20)
En Çok Satış Yapılan İlçeler
- Esenyurt: 2.832 adet satış ile zirvede yer aldı. Aylık artış oranı ise yalnızca %0,21.
- Bahçelievler: 1.048 adet satış ile ikinci sırada bulunuyor. Bu ilçede aylık bazda satışlar %0,47 geriledi.
- Başakşehir: 959 adet satış ile üçüncü sırada yer aldı ancak aylık bazda satışların en çok gerilediği ilçeler arasında da bulunuyor.