Netanyahu, Mesut Yılmaz'la olan anısını paylaşarak Erdoğan'ı hedef aldı

Netanyahu, dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz ile bir anısını paylaştığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şöyle seslendi:

"1998'de Türkiye'nin başbakanını ağırladım. Adı Mesut Yılmaz'dı. O zamanlar Türkiye ile harika ilişkilerimiz vardı. Son zamanların sınavına dayanamadılar ama o dönemde çok iyiydiler. Başbakanlık konutunda güzel bir akşam yemeğinin ardından salonda kahve içiyorduk ve dedim ki,

'Sayın Başbakan, sizden bir ricam olacak'

O da 'Evet, buyurun' dedi.

Ben de şöyle dedim: 'Burada, az önce gezdiğimiz tünelde bulunan bir tablet var, İbranice bir taş tablet. 2700 yıl önce Kral Hizkiya tarafından kazdırılmış. 'Bakın' dedim, 'size bir önerim var. Bizim müzelerimizde binlerce Osmanlı eseri var. İstediğinizi seçin, size verelim. Bir değiş tokuş yapalım.'

Ama o, 'Hayır, üzgünüm, bunu yapamam' dedi.

Ben de 'Peki, müzelerimizdeki tüm eserleri alın' dedim. O yine, 'Hayır, yapamam' dedi.

'O halde fiyatınınızı söyleyin' dedim. O da 'Başbakan Netanyahu, bunun bir fiyatı yok' dedi. 'Neden?' dedim.

Şöyle yanıtladı: 'O dönemde İstanbul'un belediye başkanı olan birinin başını çektiği büyüyen bir İslamcı taban var. İsmini biliyorsunuz. Türk halkının bu kesiminden, Kudüs'ün 2700 yıl önce Yahudi kenti olduğunu gösteren bir tableti İsrail'e vermemize tepki gelir.'

Şimdi, 2000 yıl sonra, şehrimizi geri aldık. Bağımsızlığımızı geri aldık. Egemen bir devlet kurduk; bir ordu kurduk, dünyada eşi olmayan bir ülke inşa ettik.

Burası bizim şehrimiz Sayın Erdoğan. Sizin şehriniz değil, bizim şehrimiz. Hep bizim şehrimiz olarak kalacak. Bir daha asla bölünmeyecek. İşte bu yüzden, Başkan Trump'ın bu konudaki liderliğini çok takdir ettim; Kudüs'ü başkent ilan ettiğinde ve bunu dünyanın tüm liderleri kabul ettiğinde. Ardından da Amerikan büyükelçiliğini buraya taşıdı."

Netanyahu'nun Erdoğan'ı hedef alarak "Kudüs sizin değil bizim şehrimizdir" demesine sosyal medyadan tepki geldi İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Netanyahu'nun, insanlığın ortak mirası olan kadim Kudüs hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerinin hiçbir hükmü yoktur." dedi.

Netanyahu'nun bahsettiği Siloam Yazıtı nedir

Sosyal medyada gündem yaratan açıklama sonrası Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu açıklama yaptı. Afyoncu, yazıtın 1880 yılında Kudüs'teki Şiloah Tüneli'nde bulunduğunu ve Fenike alfabesiyle tünel duvarına kazındığını belirtti. Yazıtın, M.Ö. 8. yüzyılda Kidron Vadisi'nden Şiloah Havuzu'na yönlendirilen su kanalını anlattığını açıkladı. Afyoncu, yazıtın çıkarılırken kırıldığını ve 1882'de İstanbul'daki Müze-i Hümayun'a gönderildiğini, günümüzde ise İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde sergilendiğini söyledi. Yazıtın tarihi önemi nedeniyle İsrailli yöneticilerin ve bilim insanlarının defalarca Türkiye'den talepte bulunduğunu belirten Afyoncu, 1998'de Netanyahu'nun dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz'dan yazıtı istediğini ancak talebin kabul edilmediğini, 2007 ve 2022'de yapılan diğer taleplerin de reddedildiğini aktardı.