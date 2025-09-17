İstanbul'da 'Lütfen Ambulansa Yol Ver' Anonsu Radyoda
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bayburt'ta ehliyetsiz sürücü engelli vatandaşa çarpıp kaçtı

Bayburt'ta, akülü aracıyla yolun karşısına geçmeye çalışan engelli vatandaşa çarpan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken engelli vatandaş, "Kaza anında sürücü kaçtı o gün sadece ben değil, insanlık ve vicdan da yaralandı" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2025 09:16, Son Güncelleme : 17 Eylül 2025 10:08
Yazdır

Bayburt Genç Osman Mahallesi Akşemseddin Caddesi üzerinde bir kaza meydana geldi.

Arkadaşıyla buluştuktan sonra evine doğru giden engelli vatandaş Engin Demir'e, karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada hızla gelen ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen bir motosiklet kullanıcısı çarptı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Birkaç gün önce yaşanan kaza anının yeni görüntüleri ortaya çıktı, o anlar çevredeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Emniyet kemerinin takılı olması sayesinde kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Demir, çarpmanın etkisiyle sol tarafının üzerine düştü, kafasını yere çarptı.

MOTOSİKLETLİ KAÇTI

Çevreden geçen vatandaşlar Demir'in yardımına koşarken motosiklet sürücüsü, yerde acı içinde yatan Demir'e kısa süre bakıp hızla kaza yerinden kaçtı.

