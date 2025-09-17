Hakem Kurulu Kararıyla yabancı dil tazminatı ne kadar oldu?

Yabancı dil tazminatı kimlere ödenmektedir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre aylık almakta olan personele (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil) ödenmektedir.

Yabancı dil tazminatı tutarı mevcut durumda ne kadardır?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, ilgili Yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, Temmuz- Aralık 2025 döneminde damga vergisi kesintisi hariç,

(A) DÜZEYİ (B) DÜZEYİ 80-89 PUAN (C) DÜZEYİ 70-79 PUAN 96 - 100 PUAN 90 - 95 PUAN 1-Yabancı Dil Bilgisinden Kurumlarınca Yararlanılan Personele Bildiği Her Bir Dil İçin (Gösterge Rakamları) Temmuz-Aralık 2025 Yaklaşık Tutarı (Gösterge x Aylık Katsayı): Aylık Katsayı: 1,170211 1200 1.404 TL 900 1.053 TL 600 702 TL 300 351 TL 2- Diğer Personele Bildiği Her Bir Dil İçin (Gösterge Rakamları) Temmuz-Aralık 2025 Yaklaşık Tutarı (Gösterge x Aylık Katsayı): Aylık Katsayı: 1,170211 750 877 TL 750 877 TL 500 585 TL 250 292 TL

Toplu sözleşmeyle birlikte zamlı yabancı dil tazminatı ne kadar oldu?

2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşmede yukarıdaki gösterge rakamlarına 100 puan ilave edilecek tutarda ödeme yapılacağı hükme bağlandı. Ayrıca, Toplu Sözleşmede belirlenen aylık katsayı da Ocak- Temmuz 2026 döneminde 1,298935 olarak belirlendi. Bu halde, aşağıdaki tabloda 2026 yılı ikinci yarısına kadar geçerli olacak yabancı dil tazminatı tutarları damga vergisi kesintisi hariç şu şekildedir: