İstanbul'da 'Lütfen Ambulansa Yol Ver' Anonsu Radyoda
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Birden fazla evi olanlar katlamalı vergi mi ödeyecek?
Akran zorbalığı yeniden başladı! Bir öğrenciye saldırdılar
Binbaşı zehir tacirlerini haraca bağlamış!
Hacmi 3 trilyon TL'yi aşan e-ticarete 'yapay' dokunuş
Netanyahu, Mesut Yılmaz'la olan anısını paylaşarak Erdoğan'ı hedef aldı
Bitkisel üretimde 2026'da verilecek destekler
Sürpriz buluşma iddiası: Kılıçdaroğlu ve Özel görüşecek
İstanbul'da Konut Satışlarının En Çok Arttığı 5 İlçe
Evlenecek gençler 250 bin TL destekle evlerini düzebilecek
Yurtta Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili?
'Dur' ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı
Kadıköy'de ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Meclis'te tarihi komisyon 10. kez toplanıyor
Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: 6 şüpheli daha tutuklandı
Otomobil kapısı 'Silah' sayıldı: Kıskançlık krizinde masum kadın yaralandı
TVF, VakıfBank paylarının satışı için süreci başlattı
Yatırımlarda yeni dönem öncelikleri belli oldu
Öğrencilere dijital haklar eğitimi: 17-18 Eylül'de okullarda işlenecek
3 ton atık 1 sınıfı aydınlattı: Sınıflar güneş enerjisiyle aydınlanıyor
Bakan Memişoğlu duyurdu: 64 yeni ilaç geri ödeme listesinde
İstihdam rakamları açıklandı: Sanayide düşüş, inşaat ve hizmette artış
Çocuklarının yanında babalarına tokat atmıştı: Tutuklandı
Konut satışları yükselişte: Ağustos'ta 2025'in en yüksek seviyesi
Motorlu araçlarda AB Uyumlu Yeni Güvenlik Kuralları yürürlüğe girdi
Altının kilogram fiyatı 5 milyon liraya dayandı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 'depremzededen rüşvet istendi' iddiası
Dışişlerine modern yerleşke: 9 ayrı bina tek yerleşkede birleşiyor
Sonbahar yüzünü gösteriyor: Yağışlı sistem Türkiye'ye giriyor
Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

Hakem Kurulu Kararıyla yabancı dil tazminatı ne kadar oldu?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) 70 ve üzeri puan alan kamu görevlilerine 5 yıl boyunca ödenen tazminat miktarı, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşmede artırılmış olup, bu yazıda tazminatın güncel durumu ve artırımlı tutarı konusunda açıklama yapılacaktır.

Haber Giriş : 17 Eylül 2025 10:00, Son Güncelleme : 17 Eylül 2025 10:09
Yabancı dil tazminatı kimlere ödenmektedir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre aylık almakta olan personele (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil) ödenmektedir.

Yabancı dil tazminatı tutarı mevcut durumda ne kadardır?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, ilgili Yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, Temmuz- Aralık 2025 döneminde damga vergisi kesintisi hariç,

(A) DÜZEYİ

(B) DÜZEYİ

80-89 PUAN

(C) DÜZEYİ

70-79 PUAN

96 - 100 PUAN

90 - 95 PUAN

1-Yabancı Dil Bilgisinden Kurumlarınca Yararlanılan Personele Bildiği Her Bir Dil İçin

(Gösterge Rakamları)

Temmuz-Aralık 2025 Yaklaşık Tutarı (Gösterge x Aylık Katsayı):

Aylık Katsayı: 1,170211

1200

1.404 TL

900

1.053 TL

600

702 TL

300

351 TL

2- Diğer Personele Bildiği Her Bir Dil İçin

(Gösterge Rakamları)

Temmuz-Aralık 2025 Yaklaşık Tutarı (Gösterge x Aylık Katsayı):

Aylık Katsayı: 1,170211

750

877 TL

750

877 TL

500

585 TL

250

292 TL

Toplu sözleşmeyle birlikte zamlı yabancı dil tazminatı ne kadar oldu?

2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşmede yukarıdaki gösterge rakamlarına 100 puan ilave edilecek tutarda ödeme yapılacağı hükme bağlandı. Ayrıca, Toplu Sözleşmede belirlenen aylık katsayı da Ocak- Temmuz 2026 döneminde 1,298935 olarak belirlendi. Bu halde, aşağıdaki tabloda 2026 yılı ikinci yarısına kadar geçerli olacak yabancı dil tazminatı tutarları damga vergisi kesintisi hariç şu şekildedir:

