İstanbul'da 'Lütfen Ambulansa Yol Ver' Anonsu Radyoda
İstanbul'da 'Lütfen Ambulansa Yol Ver' Anonsu Radyoda
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
Birden fazla evi olanlar katlamalı vergi mi ödeyecek?
Birden fazla evi olanlar katlamalı vergi mi ödeyecek?
Akran zorbalığı yeniden başladı! Bir öğrenciye saldırdılar
Akran zorbalığı yeniden başladı! Bir öğrenciye saldırdılar
Binbaşı zehir tacirlerini haraca bağlamış!
Binbaşı zehir tacirlerini haraca bağlamış!
Hacmi 3 trilyon TL'yi aşan e-ticarete 'yapay' dokunuş
Hacmi 3 trilyon TL'yi aşan e-ticarete 'yapay' dokunuş
Netanyahu, Mesut Yılmaz'la olan anısını paylaşarak Erdoğan'ı hedef aldı
Netanyahu, Mesut Yılmaz'la olan anısını paylaşarak Erdoğan'ı hedef aldı
Bitkisel üretimde 2026'da verilecek destekler
Bitkisel üretimde 2026'da verilecek destekler
Sürpriz buluşma iddiası: Kılıçdaroğlu ve Özel görüşecek
Sürpriz buluşma iddiası: Kılıçdaroğlu ve Özel görüşecek
İstanbul'da Konut Satışlarının En Çok Arttığı 5 İlçe
İstanbul'da Konut Satışlarının En Çok Arttığı 5 İlçe
Evlenecek gençler 250 bin TL destekle evlerini düzebilecek
Evlenecek gençler 250 bin TL destekle evlerini düzebilecek
Yurtta Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili?
Yurtta Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili?
'Dur' ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı
'Dur' ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı
Kadıköy'de ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Kadıköy'de ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Meclis'te tarihi komisyon 10. kez toplanıyor
Meclis'te tarihi komisyon 10. kez toplanıyor
Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: 6 şüpheli daha tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: 6 şüpheli daha tutuklandı
Otomobil kapısı 'Silah' sayıldı: Kıskançlık krizinde masum kadın yaralandı
Otomobil kapısı 'Silah' sayıldı: Kıskançlık krizinde masum kadın yaralandı
TVF, VakıfBank paylarının satışı için süreci başlattı
TVF, VakıfBank paylarının satışı için süreci başlattı
Yatırımlarda yeni dönem öncelikleri belli oldu
Yatırımlarda yeni dönem öncelikleri belli oldu
Öğrencilere dijital haklar eğitimi: 17-18 Eylül'de okullarda işlenecek
Öğrencilere dijital haklar eğitimi: 17-18 Eylül'de okullarda işlenecek
3 ton atık 1 sınıfı aydınlattı: Sınıflar güneş enerjisiyle aydınlanıyor
3 ton atık 1 sınıfı aydınlattı: Sınıflar güneş enerjisiyle aydınlanıyor
Bakan Memişoğlu duyurdu: 64 yeni ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Memişoğlu duyurdu: 64 yeni ilaç geri ödeme listesinde
İstihdam rakamları açıklandı: Sanayide düşüş, inşaat ve hizmette artış
İstihdam rakamları açıklandı: Sanayide düşüş, inşaat ve hizmette artış
Çocuklarının yanında babalarına tokat atmıştı: Tutuklandı
Çocuklarının yanında babalarına tokat atmıştı: Tutuklandı
Konut satışları yükselişte: Ağustos'ta 2025'in en yüksek seviyesi
Konut satışları yükselişte: Ağustos'ta 2025'in en yüksek seviyesi
Motorlu araçlarda AB Uyumlu Yeni Güvenlik Kuralları yürürlüğe girdi
Motorlu araçlarda AB Uyumlu Yeni Güvenlik Kuralları yürürlüğe girdi
Altının kilogram fiyatı 5 milyon liraya dayandı
Altının kilogram fiyatı 5 milyon liraya dayandı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 'depremzededen rüşvet istendi' iddiası
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 'depremzededen rüşvet istendi' iddiası
Dışişlerine modern yerleşke: 9 ayrı bina tek yerleşkede birleşiyor
Dışişlerine modern yerleşke: 9 ayrı bina tek yerleşkede birleşiyor
Sonbahar yüzünü gösteriyor: Yağışlı sistem Türkiye'ye giriyor
Sonbahar yüzünü gösteriyor: Yağışlı sistem Türkiye'ye giriyor
Ana sayfaHaberler Eğitim

Akran zorbalığı yeniden başladı! Bir öğrenciye saldırdılar

Türkiye'de eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte akran zorbalığı vakaları yeniden gündeme geldi. 9. sınıf öğrencisi bir kız çocuğu, başka sınıftan öğrenciler tarafından darp edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Eylül 2025 10:18, Son Güncelleme : 17 Eylül 2025 10:25
Yazdır

Son yıllarda artış gösteren akran zorbalığı ve şiddet olayları, öğrencilerin güvenliği ve psikolojik sağlığı açısından ciddi kaygılara yol açıyor. Son örnek İstanbul Maltepe'de yaşandı. İddiaya göre, aynı okulda okuyan bir grup genç kız, 9. sınıf öğrencisini sözlü olarak hedef aldıktan sonra darp etti. Saldırı sırasında küfürler savurulurken olay anı sınıfta bulunan diğer öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Darp edilen öğrencinin ailesi, kızlarını hastaneye götürerek darp raporu aldı ve polise başvurdu. Baba, "Kızım ölebilirdi. Adalet istiyoruz" diyerek sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

HER ÜÇ ÇOCUKTAN BİRİ AKRAN ZORBALIĞINA MARUZ KALIYOR

Uzmanlar, akran zorbalığının yalnızca fiziksel şiddetle sınırlı kalmadığını, psikolojik ve dijital boyutlarıyla da öğrencilerin hayatını derinden etkilediğini belirtiyor.

Geçtiğimiz aylarda akranları tarafından saldırıya uğrayan çocuklar yaşamını yitirirken Minguzzi davası bu konuda sembol bir dava oldu.

BAKANLIĞA SESLENDİLER

Yapılan araştırmalara göre, her üç çocuktan biri hayatının bir döneminde akran zorbalığına maruz kalıyor. Uzmanlara göre bu durum, çocuklarda travmaya, okul başarısında düşüşe ve sosyal uyum problemlerine yol açabiliyor.

Eğitim sendikaları ve sivil toplum kuruluşları ise Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulunarak okullarda önleyici politikaların geliştirilmesi, rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi ve öğrenci güvenliğinin artırılması gerektiğini vurguluyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber