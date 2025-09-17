Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin yıl dönümünde Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle ve hürmetle andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 64. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı.
Erdoğan NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Demokrasi, hukuk ve adaletin ayaklar altına alındığı utanç verici 27 Mayıs darbesinin cunta mahkemesi tarafından haksız şekilde idama mahküm edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı, katledilişlerinin 64'üncü yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum."