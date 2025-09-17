Büyükbaş sayısı haziran itibarıyla 17, küçükbaş sayısı 58 milyon oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin hayvancılık istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, büyükbaş hayvan sayısı haziranda 17 milyon 189 bin oldu. Sığır sayısı aynı ayda geçen yılın aralık ayına göre, yüzde 1,2 artarak 17 milyon 30 bin, manda sayısı ise yüzde 2,3 azalarak 158 bin olarak belirlendi.

Küçükbaş hayvan sayısı aynı ayda, 58 milyon 206 bin olarak kaydedildi. Koyun sayısı haziranda geçen yılın aralık ayına göre, yüzde 6,7 artarak 47 milyon 15 bin, keçi sayısı ise yüzde 3,4 artarak 11 milyon 191 bin olarak tespit edildi.