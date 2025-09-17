İstanbul'da 'Lütfen Ambulansa Yol Ver' Anonsu Radyoda
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Şimşek'ten Bu Yıl ve 2026 Yılı için Enflasyon Tahmini

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyonun bu sene sonunda yüzde 30, gelecek sene ise yüzde 20'nin altına çekilmesinin beklendiğini dile getirerek, "Enflasyon 2026'da daha az hissedilecek" dedi.

17 Eylül 2025
Bakan Şimşek'ten Bu Yıl ve 2026 Yılı için Enflasyon Tahmini

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Haber'e verdiği röportajda, "Enflasyonun sene sonu itibarıyla yüzde 30, gelecek sene ise ben yüzde 20'nin altına çekilmesini bekliyorum." açıklamasında bulundu.

Mehmet Şimşek, açıklamalarında küresel ticaretin yavaşlamasının olumsuz etkilerinden söz ederek "Küresel ticaretin yavaşlaması olumsuz bir trend." dedi.

SAĞLIK TURİZMİ

Dünyadaki yaşlı nüfusun ekonomilere etkisi üzerinde duran Şimşek, dünyada nüfus yaşlanmasını avantaja çevirerek sağlık turizmine ağırlık verilmesinin önemi üzerinde durarak, "Sağlık turizmden de büyük pay alabiliriz." şeklinde konuştu.

YAPAY ZEKA

Şimşek yapay zeka ile ilgili yaptığı açıklamalarda ise Türkiye'nin bu alanda öncelikli bir konumda olduğunu belirterek, Türkiye'nin yapay zekada iyi bir noktada bulunduğunu aktararak 5G'deki altyapının güçlendirildiğini belirtti.

SAVUNMA SANAYİİ

Şimşek, "Savunma sanayii ihracatında fırsat ülkesiyiz. Savunma sanayii ihracatında yıldızımız parlıyor." diyerek, Türkiye savunma sanayii ihracatında ilk 3'e gireceğini, 6 trilyon dolarlık savunma ihracatından büyük pay alınabileceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik büyümenin yüzde 3 civarında süreceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2025'İN SONUNDA ENFLASYON YÜZDE 30'UN ALTINDA OLACAK"

"Orta Vadeli Ekonomik Program'ın (OVP) amacı makro finansal tesisi oluşturmak. İkinci evredeyiz. Dış şoklara rağmen programı rayında tuttuk. Bu da 1,5 yıl alacak. Şoklara karşı güçlendirmek önceliklendirilecek. Cari açıkta yapısal bir iyileşme sağlandı. Beklentimiz enflasyonun yüzde 30'un altında olması. İşsizlik yüzde 8-8,5 düzeyinde.

"2026'İN SONUNDA ENFLASYON YÜZDE 20'NİN ALTINDA OLACAK"

Manşet enflasyonu geçen sene ağustosta 50'nin üzerindeydi bu sene yüzde 33 civarında. Temel mal enflasyonu yüzde 20'nin altına düştü. bu mal enflasyonu için yüzde 10 demektir. Hizmet enflasyonu, kira ve eğitim gibi bazı kalemler geçmişe yönelik bir uyarlama var. Bu anda kira artışı yüzde 54, eğitimdeki artış yüzde 64 yüksek. Bunları gidermeliyiz. Biz bu enflasyonu sene sonu itibarıyla yüzde 30, gelecek esen ben yüzde 20'nin altına çekilmesini bekliyorum.

ÜÇÜNCÜ EVREDE ADİL GELİR DAĞILIMI

Üçüncü evre 2026'da başlayacak, 2027'nin yarısında bitecek. Üçüncü evrede Türkiye'de verimliliğinin rekabet gücünün artırıldığı yeni bir dönem. Adil gelir dağılımının artık güçlü bir şekilde gerçekleşecek.

ENFLASYONU DÜŞÜRME ZAMANI

Enflasyonla mücadele kolay bir iş değil. Daha önce bunu görelik. 56 ülkede 100 enflasyon şoku dönemi incelendi. Başarılı programlar ne kadar süre aldı? Bu programdaki gidişat uluslararası programlara uyumlu.

"DEPREME 90 MİLYAR DOLAR HARCANDI"

Deprem gerçekleştirdikten sonra enkazın temizlenmesi ve imar konusu var. Şu ana kadar devletin tamamı 3.6 trilyon lira yani 90 milyar dolar harcadı.

RİSK PRİMİ

Risk primi bu saban son 5 yılın en düşüğünde."


