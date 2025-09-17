Marmara'da ağustos yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 58 azaldı

İstanbul'da 'Lütfen Ambulansa Yol Ver' Anonsu Radyoda
İstanbul'da 'Lütfen Ambulansa Yol Ver' Anonsu Radyoda
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
Birden fazla evi olanlar katlamalı vergi mi ödeyecek?
Birden fazla evi olanlar katlamalı vergi mi ödeyecek?
Akran zorbalığı yeniden başladı! Bir öğrenciye saldırdılar
Akran zorbalığı yeniden başladı! Bir öğrenciye saldırdılar
Binbaşı zehir tacirlerini haraca bağlamış!
Binbaşı zehir tacirlerini haraca bağlamış!
Hacmi 3 trilyon TL'yi aşan e-ticarete 'yapay' dokunuş
Hacmi 3 trilyon TL'yi aşan e-ticarete 'yapay' dokunuş
Netanyahu, Mesut Yılmaz'la olan anısını paylaşarak Erdoğan'ı hedef aldı
Netanyahu, Mesut Yılmaz'la olan anısını paylaşarak Erdoğan'ı hedef aldı
Bitkisel üretimde 2026'da verilecek destekler
Bitkisel üretimde 2026'da verilecek destekler
Sürpriz buluşma iddiası: Kılıçdaroğlu ve Özel görüşecek
Sürpriz buluşma iddiası: Kılıçdaroğlu ve Özel görüşecek
İstanbul'da Konut Satışlarının En Çok Arttığı 5 İlçe
İstanbul'da Konut Satışlarının En Çok Arttığı 5 İlçe
Evlenecek gençler 250 bin TL destekle evlerini düzebilecek
Evlenecek gençler 250 bin TL destekle evlerini düzebilecek
Yurtta Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili?
Yurtta Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili?
'Dur' ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı
'Dur' ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı
Kadıköy'de ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Kadıköy'de ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Meclis'te tarihi komisyon 10. kez toplanıyor
Meclis'te tarihi komisyon 10. kez toplanıyor
Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: 6 şüpheli daha tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: 6 şüpheli daha tutuklandı
Otomobil kapısı 'Silah' sayıldı: Kıskançlık krizinde masum kadın yaralandı
Otomobil kapısı 'Silah' sayıldı: Kıskançlık krizinde masum kadın yaralandı
TVF, VakıfBank paylarının satışı için süreci başlattı
TVF, VakıfBank paylarının satışı için süreci başlattı
Yatırımlarda yeni dönem öncelikleri belli oldu
Yatırımlarda yeni dönem öncelikleri belli oldu
Öğrencilere dijital haklar eğitimi: 17-18 Eylül'de okullarda işlenecek
Öğrencilere dijital haklar eğitimi: 17-18 Eylül'de okullarda işlenecek
3 ton atık 1 sınıfı aydınlattı: Sınıflar güneş enerjisiyle aydınlanıyor
3 ton atık 1 sınıfı aydınlattı: Sınıflar güneş enerjisiyle aydınlanıyor
Bakan Memişoğlu duyurdu: 64 yeni ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Memişoğlu duyurdu: 64 yeni ilaç geri ödeme listesinde
İstihdam rakamları açıklandı: Sanayide düşüş, inşaat ve hizmette artış
İstihdam rakamları açıklandı: Sanayide düşüş, inşaat ve hizmette artış
Çocuklarının yanında babalarına tokat atmıştı: Tutuklandı
Çocuklarının yanında babalarına tokat atmıştı: Tutuklandı
Konut satışları yükselişte: Ağustos'ta 2025'in en yüksek seviyesi
Konut satışları yükselişte: Ağustos'ta 2025'in en yüksek seviyesi
Motorlu araçlarda AB Uyumlu Yeni Güvenlik Kuralları yürürlüğe girdi
Motorlu araçlarda AB Uyumlu Yeni Güvenlik Kuralları yürürlüğe girdi
Altının kilogram fiyatı 5 milyon liraya dayandı
Altının kilogram fiyatı 5 milyon liraya dayandı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 'depremzededen rüşvet istendi' iddiası
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 'depremzededen rüşvet istendi' iddiası
Dışişlerine modern yerleşke: 9 ayrı bina tek yerleşkede birleşiyor
Dışişlerine modern yerleşke: 9 ayrı bina tek yerleşkede birleşiyor
Sonbahar yüzünü gösteriyor: Yağışlı sistem Türkiye'ye giriyor
Sonbahar yüzünü gösteriyor: Yağışlı sistem Türkiye'ye giriyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Marmara'da ağustos yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 58 azaldı

Marmara Bölgesi'nde ağustos yağışları, 1991-2020'yi kapsayan döneme ait uzun yıllar ortalamasına kıyasla yüzde 58 azalırken, geçen seneye göre yüzde 18 arttı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2025 11:11, Son Güncelleme : 17 Eylül 2025 11:12
Yazdır
Marmara'da ağustos yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 58 azaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, bölgede ağustos yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 19 milimetre ölçüldü.

Bölgeye geçen yıl ağustosta 6,8 milimetre, bu senenin aynı ayında ise 8 milimetre yağış düştü.

Bölgedeki ağustos yağışlarının uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 58 azaldığı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18 arttığı belirlendi.

Ağustosta, Edirne'nin güneyi, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya'da yer yer yağışlarda yüzde 80'den fazla azalma olduğu tespit edildi.

"Ekim ayına girmek üzereyiz ama maalesef yağışlar yeterli değil"

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, haziran ve temmuzda Marmara Bölgesi'nin kurak bir dönem geçirdiğini söyledi.

Karbondioksit emisyonu dolayısıyla ısı adalarının varlığının devamlı arttığını belirten Özdemir, bunun Türkiye'de sıcaklık artışlarına yol açtığını bildirdi.

Özdemir, Türkiye'de ağustosta yağışların azaldığını vurgulayarak, "Bu sene yüksek basıncın etkisi çok fazla oldu. Bu durum ağustosta Marmara'da yağışların ortalamaya göre yüzde 58 civarında azalmasına neden oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18'lik bir artış olsa da bu maalesef yeterli değil." dedi.

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranının düştüğünü anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Ekim ayına girmek üzereyiz ama maalesef yağışlar yeterli değil. Aralıklı yağışlar bizim için yeterli olmuyor. Barajlarımızın seviyesi gittikçe azalıyor çünkü su kullanım oranı çok yüksek. 3,5 milyon metreküpe yakın su sarfiyatı var. Barajlara giren su miktarı bu kadar olmadığı için sıkıntı yaşayacağız."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber