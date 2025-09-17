Adalet Bakanlığı Promosyon Görüşmelerinde Teklif Yükseltildi

Adalet Bakanlığı ve Vakıfbank arasında devam eden maaş promosyon görüşmelerinde Vakıfbank teklifini 99 bin TL'ye yükseltti.

Banka ayrıca, promosyon alan personele 100 bin TL faiz kredi imkanı sunacağını açıkladı.

Vakıfbank Teklif Yükseltti

Memurlar.net'ten Fatih Arslan'ın haberine göre;

Promosyonun Yanında Faizsiz Kredi Fırsatı Bakanlık personeli promosyona ek olarak isterse 100 bin TL'lik faizsiz kredi imakanından da yararlanabilecek.

Promosyon Almak İstemeyen Personele Yönelik Yeni Bir Öneri

Türk Büro-Sen de, promosyon almak istemeyenlere faizsiz en az 500 bin TL kredi imkanı sunulmasını istedi.

Vakıfbank'ın bir önceki promosyon teklifi 97 bin TL' de kalmıştı.

Bankanın yeni teklifi 99 bin TL oldu.