CHP'li belediyeye 'imar yolsuzluğu' operasyonu

Muğla'da CHP yönetimindeki Köyceğiz belediyesinin başkan yardımcısı "imar yolsuzluğu" iddiasıyla gözaltına alındı.

17 Eylül 2025 12:31
CHP'li belediyeye 'imar yolsuzluğu' operasyonu

Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye çalışanlarının ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Sahte yapı kullanım belgeleriyle haksız menfaat temin ettiği iddia edilen belediye başkan yardımcısı Özgür Örnek evinde gözaltına alındı.

Polis, şüphelinin belediye binasındaki ofisinde de arama yapıyor.

Soruşturma kapsamında çok sayıda belgeye el koyuldu.

