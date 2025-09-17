Erdoğan: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek
Ak Parti Elazığ İl Başkanı'na oğlu üzerinden şantaj yapıldı

Oğlu uyuşturucu kullanırken görüntülenen AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'a şantaj yapıldı. Yıldırım ""Oğlum geçmişteki ticari ilişkilerinden dolayı sıkıntıya girdi. 7-8 ay önce ticareti bitirdi, benim yardımımla hayatını devam ettiriyor. Galericilik adı altında iş yapan ahlaksızlar çocuğu öyle bir düşürmüşler ki ne Allah tanıyorlar ne peygamber ne de kitap. 500 bin liralık arabayı 1 milyona vermişler, sonra aynı arabayı 500'e geri almışlar. O da bu hataya düşmüş... "Beni oğlumla mı vurmak istiyorsunuz? Oğlunuzla vurulursunuz. Bunu siyaseten yapıyorlar, 6 yıldır İl Başkanıyım. Akçeli işim olmadı, kimsenin adamı olmadım. Sadece reisin adamı oldum. Belediye seçimi geçti, milletvekilliği seçimi geçti, birilerinin İl Başkanlığı hırsı var. " dedi.

Haber Giriş : 17 Eylül 2025 12:36, Son Güncelleme : 17 Eylül 2025 12:39
Ak Parti Elazığ İl Başkanı'na oğlu üzerinden şantaj yapıldı

Ak Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, oğlu Mustafa'nın uyuşturucu kullanırken çekilmiş videosu üzerinden "Oğlunun bize borcu var" denilerek şanyaj yapıldığını belirtti.

Sözcü'ye konuşan Şerafettin Yıldırım, oğlunun tefecilerin tuzağına düştüğünü savundu. Videoyu çeken kişinin oğlunun eski iş ortağı olduğunu anlatan Yıldırım şunları söyledi:

'TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER'

"Oğlum geçmişteki ticari ilişkilerinden dolayı sıkıntıya girdi. 7-8 ay önce ticareti bitirdi, benim yardımımla hayatını devam ettiriyor. Galericilik adı altında iş yapan ahlaksızlar çocuğu öyle bir düşürmüşler ki ne Allah tanıyorlar ne peygamber ne de kitap. 500 bin liralık arabayı 1 milyona vermişler, sonra aynı arabayı 500'e geri almışlar. O da bu hataya düşmüş. Karşıda gerçek alacaklı biri yok. Elazığ'a gelip bir görseniz bunlar tam pisliğin merkezi olmuş. Oğlunu kafalayalım ne de olsa siyasi yönü var, öder. Onlara 'Vallahi de billahi de ödemem' dedim."

Yıldırım: Şantaj yapan tefeciler toplandı ama imza karşılığı serbest kaldılar

Başkan Yıldırım, oğluyla vurulmak istendiğini öne sürerek şöyle devam etti:
"Videoyu gördüm, onların hepsi bitti. Videoda 3 kişi daha var, onlardan biri de oğlumun ortağı. 1 yıl önce 4'ü beraberlerken ortağı video çekiyor, saklıyor. Emniyet müdürü ve vali ile sürekli beraberim. Oğlumun yanlışı varsa o yanlışın da üzerine gidilsin. Ben bu tefecileri emniyete bildirdim, topladılar sonra da imza karşılığı saldılar."

İl başkanlığına göz dikenler yaptı

İl başkanlığı koltuğuna geçmek isteyenlerin bunu yaptığını belirten Şerafettin Yıldırım şöyle konuştu:

"Beni oğlumla mı vurmak istiyorsunuz? Oğlunuzla vurulursunuz. Bunu siyaseten yapıyorlar, 6 yıldır İl Başkanıyım. Akçeli işim olmadı, kimsenin adamı olmadım. Sadece reisin adamı oldum. Belediye seçimi geçti, milletvekilliği seçimi geçti, birilerinin İl Başkanlığı hırsı var.
Kimseye prim vermedim. Siyaseten de Allah'a da hesap vereceğiz. Nedir bu hırs, kıskançlık, aşağı çekmek? Teşkilat Başkanı Elazığ'a geldiğinde de söyledim; 'Biz'den Ben'e kaymalar var, enerjimizi boşa harcarsak duvara çarparız."

