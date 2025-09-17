Okullarda yeni dönem: Bu yıldan itibaren orta okul ve liselerde uygulanacak

Erdoğan: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek
Erdoğan: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
Sezon açıldı: İşte en çok satılan balıklar ve fiyatları...
Sezon açıldı: İşte en çok satılan balıklar ve fiyatları...
Evlenmek isteyen çiftler dikkat: Bunları yapmak zorunlu oluyor!
Evlenmek isteyen çiftler dikkat: Bunları yapmak zorunlu oluyor!
Diyarbakır'da Bir Veli, Kadın Öğretmeni Okulda Tokatladı
Diyarbakır'da Bir Veli, Kadın Öğretmeni Okulda Tokatladı
Ak Parti Elazığ İl Başkanı'na oğlu üzerinden şantaj yapıldı
Ak Parti Elazığ İl Başkanı'na oğlu üzerinden şantaj yapıldı
Trafiğe ağustosta 215 bin 130 aracın kaydı yapıldı
Trafiğe ağustosta 215 bin 130 aracın kaydı yapıldı
AFAD görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanı
AFAD görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanı
Adalet Bakanlığı Promosyon Görüşmelerinde Teklif Yükseltildi
Adalet Bakanlığı Promosyon Görüşmelerinde Teklif Yükseltildi
İstanbul'da 'Lütfen Ambulansa Yol Ver' Anonsu Radyoda
İstanbul'da 'Lütfen Ambulansa Yol Ver' Anonsu Radyoda
Birden fazla evi olanlar katlamalı vergi mi ödeyecek?
Birden fazla evi olanlar katlamalı vergi mi ödeyecek?
Akran zorbalığı yeniden başladı! Bir öğrenciye saldırdılar
Akran zorbalığı yeniden başladı! Bir öğrenciye saldırdılar
Binbaşı zehir tacirlerini haraca bağlamış!
Binbaşı zehir tacirlerini haraca bağlamış!
Hacmi 3 trilyon TL'yi aşan e-ticarete 'yapay' dokunuş
Hacmi 3 trilyon TL'yi aşan e-ticarete 'yapay' dokunuş
Netanyahu, Mesut Yılmaz'la olan anısını paylaşarak Erdoğan'ı hedef aldı
Netanyahu, Mesut Yılmaz'la olan anısını paylaşarak Erdoğan'ı hedef aldı
Bitkisel üretimde 2026'da verilecek destekler
Bitkisel üretimde 2026'da verilecek destekler
İstanbul'da Konut Satışlarının En Çok Arttığı 5 İlçe
İstanbul'da Konut Satışlarının En Çok Arttığı 5 İlçe
Evlenecek gençler 250 bin TL destekle evlerini düzebilecek
Evlenecek gençler 250 bin TL destekle evlerini düzebilecek
Yurtta Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili?
Yurtta Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili?
'Dur' ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı
'Dur' ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı
Kadıköy'de ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Kadıköy'de ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Meclis'te tarihi komisyon 10. kez toplanıyor
Meclis'te tarihi komisyon 10. kez toplanıyor
Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: 6 şüpheli daha tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: 6 şüpheli daha tutuklandı
Otomobil kapısı 'Silah' sayıldı: Kıskançlık krizinde masum kadın yaralandı
Otomobil kapısı 'Silah' sayıldı: Kıskançlık krizinde masum kadın yaralandı
TVF, VakıfBank paylarının satışı için süreci başlattı
TVF, VakıfBank paylarının satışı için süreci başlattı
Yatırımlarda yeni dönem öncelikleri belli oldu
Yatırımlarda yeni dönem öncelikleri belli oldu
Öğrencilere dijital haklar eğitimi: 17-18 Eylül'de okullarda işlenecek
Öğrencilere dijital haklar eğitimi: 17-18 Eylül'de okullarda işlenecek
3 ton atık 1 sınıfı aydınlattı: Sınıflar güneş enerjisiyle aydınlanıyor
3 ton atık 1 sınıfı aydınlattı: Sınıflar güneş enerjisiyle aydınlanıyor
Bakan Memişoğlu duyurdu: 64 yeni ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Memişoğlu duyurdu: 64 yeni ilaç geri ödeme listesinde
İstihdam rakamları açıklandı: Sanayide düşüş, inşaat ve hizmette artış
İstihdam rakamları açıklandı: Sanayide düşüş, inşaat ve hizmette artış
Ana sayfaHaberler Eğitim

Okullarda yeni dönem: Bu yıldan itibaren orta okul ve liselerde uygulanacak

Milli Eğitim Bakanlığı, orta okul ve lise öğrencileri için yeni bir uygulamayı devreye alıyor. Yeni uygulamayla birlikte, öğrencilere mesleki ilgi ve beceri envanterleri uygulaması yapılacak. Böylece öğrencilerin mesleki yönelimleri belirlenecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2025 15:45, Son Güncelleme : 17 Eylül 2025 15:45
Yazdır
Okullarda yeni dönem: Bu yıldan itibaren orta okul ve liselerde uygulanacak

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini tanıyarak eğitim ve meslek tercihlerinde doğru yönlendirilmelerini sağlamak amacıyla "Mesleki İlgi ve Mesleki Beceri Envanterleri" geliştirildi.

Yazılım süreçleri tamamlanan envanterler, bu yılın eğitim öğretim yılından itibaren ortaokul ve lise öğrencilerine uygulanacak.

Dijital ortamda uygulanacak envanterler, hazırlanan internet sitesi üzerinden öğrenciler tarafından cevaplanacak. Yanıtlar, okul rehber öğretmeni ve psikolojik danışmanlar tarafından değerlendirilecek, böylelikle öğrencilere mesleki rehberlik kapsamında yönlendirme ve yerleştirme hizmeti sunulacak.

Eğitimle iş yaşamı arasındaki ilişkiyi daha bilinçli kavramalarına katkı sağlayacak

Envanterler sayesinde öğrencilerin liseye geçiş ve program tercihlerinde daha doğru yönlendirilmesi, dijital yeterliklerinin güçlendirilmesi ve mesleklere yönelik olumlu tutum geliştirmeleri hedefleniyor.

Çalışma, öğrencilerin hem kendilerine uygun programları seçmelerine hem de eğitimle iş yaşamı arasındaki ilişkiyi daha bilinçli kavramalarına katkı sağlayacak.

"Mesleki İlgi Envanteri", bilim, doğa/ekosistem, sosyal etki, kültür, toplum ve inanç sistemi, sanat, spor, sağlık, teknoloji ve mühendislik, veri bilimi ve dijital iletişim gibi geniş bir yelpazede öğrencilerin ilgilerini ölçmeye yönelik maddeler içeriyor.

Öğrencilerin mesleki gelişimlerini destekleyecek güçlü bir kaynak niteliği taşıyor

"Mesleki Beceri Envanteri" ise ortaokul ve lise öğrencilerinin mesleki ve teknik anadolu liselerinde yer alan 53 alan ve 114 dala yönelik beceri profillerini belirlemek üzere hazırlandı.

Ortaokul düzeyinde öğrenciler liseye geçiş sürecinde ilgi ve becerilerine uygun alanlara yönlendirilecek, lise düzeyinde ise yükseköğretim programlarına veya meslek dallarına daha bilinçli yönelimleri sağlanacak.

Envanterler yalnızca öğrenciler için değil öğretmen ve veliler için de yol gösterici olacak. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde kullanılacak bu araçlar, öğrencilerin mesleki gelişimlerini destekleyecek güçlü bir kaynak niteliği taşıyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel ilkeleri doğrultusunda hazırlanan envanterler, eğitim ile istihdam arasındaki bağı güçlendirerek Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı yetiştirme hedefini destekleyecek.

Bu sayede öğrenciler okul dönemlerinin yanı sıra yaşam boyu gelişim süreçlerinde de kendilerini tanıyacak, potansiyellerini ortaya çıkaracak ve doğru mesleki kararlar alabilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber