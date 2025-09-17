Diyarbakır'da Bir Veli, Kadın Öğretmeni Okulda Tokatladı

Diyarbakır'da yaşanan üzücü bir olayda, kadın öğretmen R.S., okula gelen bir velinin saldırısına uğradı. Olay, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulda meydana geldi. İddiaya göre; nöbetçi öğretmen R.S., teneffüste kavga eden iki öğrenciyi ayırdı. Kavga sırasında öğrencilerden birinin boğazında tırnak izi oluştu. Öğrencinin durumu ailesine anlatmasının ardından, annesi okula gelerek öğretmenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında veli, öğretmen R.S.'ye tokat attı. Bu anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın Detayları

Kavga eden öğrencilerden birinin boğazında tırnak izi oluştu.

Öğrencinin annesi okula gelerek öğretmenle tartıştı.

Tartışma sırasında veli, öğretmene tokat attı.

Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Tehditler aldığı için okula gidemediği iddia edilen R.S., şikayette bulundu.

Veli gözaltına alındı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri ve Sonrası

Olay anı okulun güvenlik kamerasına yansırken, öğretmen R.S.'nin tehditler aldığı ve bu nedenle okula gidemediği iddia edildi. Şikayet üzerine saldırgan veli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.